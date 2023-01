‘Urlo alla luna’, nuovo singolo dei MaNiA

Disponibile dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming ‘Urlo alla luna’, LaPop, il nuovo singolo dei MaNiA.

‘Urlo alla luna’, il nuovo singolo dei Mania, è un brano che tocca più volte l’argomento della ricerca. La produzione di Roberto Vernetti veste la canzone nella maniera più energica possibile e quindi nella sua dimensione più corretta; infatti, tutto nasce da uno slancio, dalla voglia di raccontare lo stato di perplessità, ma con la forza di chi cerca e vuole una soluzione.

Spiega la band a proposito del brano:

La Luna nella musica italiana è stata cantata in ogni modo. Nel nostro caso è un’amica a cui rivolgere un urlo di speranza. Questa canzone vuole essere un piccolo quadro della condizione di incertezza vissuta nei nostri anni, quelli della nostra generazione.

Il videoclip di ‘Urlo alla luna’ è stato girato in casa, l’ambiente dove, solitamente, si è a proprio agio, dove abbiamo le cose a cui siamo legati e che ci ricordano il passato, dove ci si può confrontare con le proprie emozioni e, spesso, trovare le risposte che stiamo cercando.

L’introspezione che si riesce ad ottenere nell’ambiente familiare è qualcosa di prezioso ed importante ma al tempo stesso pericoloso, non tutti riescono a fare i conti con se stessi.

Commenta la band sul videoclip:

Con questo video abbiamo cercato di rappresentare come, attraverso i posti e gli oggetti che ci stanno più a cuore, possiamo ritrovare la nostra strada ma anche come questo percorso faticoso di ricerca possa rischiare di farci rimanere estranei agli occhi delle altre persone.

Biografia

Il progetto MaNiA è composto da Gionata, voce, Jacopo, chitarra, Davide, basso, e Davide, batteria.

Lauree mai prese ed esami mai dati, lavoro, delusioni, amori e debolezze hanno forgiato questa band. MaNiA è una storia di fratellanza, di amicizia e di amore ancestrale. Non sappiamo se vi sia mai capitato di vivere una cosa come se dentro di voi fosse già scritta, come se da qualche parte nel vostro cuore o nella vostra pancia fosse già esistita, beh, MaNiA c’era già da prima ed era nel segno di queste quattro vite.

