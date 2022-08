Umberto Tozzi a ‘Mont’Alfonso sotto le stelle 2022’

In concerto il 18 agosto nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana (LU)

70 candeline spente da poco e un tour per celebrare la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori della musica italiana. ‘Gloria Forever’ è il progetto live che giovedì 18 agosto, ore 21:15, porterà Umberto Tozzi alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (LU), nell’ambito del festival ‘Mont’Alfonso sotto le stelle 2022’.

Da ‘Notte rosa’ a ‘Ti amo’, da ‘Dimentica dimentica’ a ‘Tu’, la scaletta inanellerà intramontabili hit e qualche brano meno noto, tutti da riscoprire. ‘Gloria Forever’ vedrà impegnato Umberto Tozzi per tutto il 2022. Nel corso dell’anno verrà infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo.

Radio Italia è radio partner del tour. Tutte le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

In programma in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ continua domenica 21 agosto con il concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, in programma ‘Le quattro stagioni’ di Antonio Vivaldi, maestro concertatore e violino solista Damiano Tognetti. Programma completo sul sito www.montalfonsoestate.it.

I biglietti – da €28,00 a €52,00, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it, tel. 892101 e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, piazza delle Erbe, tel. 0583 641007;

orario giorni feriali 9:30 – 12:30 / 15:30 – 18:00;

domenica e festivi chiuso;

Fidelity Tours, via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9:00 – 13:00.

Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo, dalle ore 19:00, presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso.

Il festival ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, San Romano in Garfagnana e Vagli Sotto, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984 -Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Vagli Sotto, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

Biografia Umberto Tozzi

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi. Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, Wess e Dori Ghezzi, per cui firma ‘Un corpo e un’anima’, brano che vince Canzonissima del 1974, fino a quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come ‘Ti Amo’ e ‘Gloria’ che, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano.

In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano ‘Ti Amo’ e nel 1994 con il brano ‘Io muoio di te’ e il Festival di Sanremo nel 1987 con ‘Si può dare di più’ insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con ‘Gente di Mare’, in duetto con Raf, si classifica terzo all’Eurofestival.

Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco ‘Quarant’anni che ‘Ti Amo”, il cantautore torinese intraprende un tour in tutta Italia completamente sold out che culmina con il concerto – evento ’40 Anni Che Ti Amo’ all’Arena di Verona con molti ospiti sul palco tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani. Umberto Tozzi è stato super ospite al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2021.

Parcheggi, Navette, Indicazioni

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili il parcheggio gratuito della Fortezza, parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso, e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana, zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dai parcheggi di piazzale Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, pagamento anche tramite bonifico – tel. 0583-641007. Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza.

Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, tel. 0583-641007.

