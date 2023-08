UGL Trento: Leonardo Iania nominato nuovo Segretario provinciale UTL

Riceviamo e pubblichiamo.

Leonardo Iania è il nuovo Segretario Provinciale UGL Trento.

È stato eletto per acclamazione da tutti i delegati nel corso del Congresso che si è celebrato a Mori alla presenza del Segretario Nazionale UGL Chimici e Vice Segretario Generale UGL Luigi Ulgiati, del Segretario Confederale Provinciale UGL Verona Alberto Pietropoli e di numerosi rappresentanti delle istituzioni, a conferma della stima e considerazione nei confronti del sindacato, cresciute nel tempo in maniera esponenziale.

In particolare, l’Onorevole Paolo Borchia Europarlamentare della Lega, il Sindaco di Riva Del Garda Cristina Santi, l’Assessore Luca Grazioli, il Consigliere Provinciale e Regionale Denis Paoli, e la capogruppo della Lega e Consigliere provinciale Mara Dal Zocchio.

Ha sottolineato Iania:

In tale contesto l’UGL svolge la propria azione programmatica e propositiva in maniera del tutto autonoma da ogni forza politica, con la quale non rinuncia ad avere qualsiasi tipo di confronto nel rispetto dei ruoli e delle diverse modalità di azione.

Sono molto orgoglioso della carica che mi è stata conferita e, soprattutto, sono orgoglioso di far parte di un sindacato pronto ad affrontare nuove prospettive per il lavoro del domani.

Ad affiancare Leonardo Iania ci saranno Fabio Benamati in qualità di vice Segretario e i membri del direttivo Paolo Pellegrini, Silvio Chiettini, Rinaldo Clemente, Roberto Vescovi, Alessio Furlani, Salvetti Jacopo, Luca Senter, Briosi Stefano, Michele Omezzoli, Mirko Bonomi, Nicola Marocchi, Orlando Stoppini e Michelangelo Tavernini.

Ha spiegato nella relazione il neo Segretario:

Tante sfide ci attendono, una per tutte si chiama inflazione che, nella nostra regione, a marzo ha superato il 10%, tanto che i beni di prima necessità hanno visto un incremento di prezzi pari al 12,6%.

Tutto ciò sta erodendo gli stipendi, rendendoci sempre più poveri, è dovere del sindacato aprire la discussione a tutti i livelli per far sì che questa tendenza ritorni a livelli normali.

Alla politica chiediamo meno tasse sui lavoratori, potenziando la defiscalizzazione dei secondi livelli, chiediamo di detassare la tredicesima e una riforma delle pensioni che superi l’attuale legge Fornero.

Non possiamo far lavorare le persone fino a 67 anni, è disumano in aziende come una cartiera oppure un’acciaieria, per fare due esempi lampanti ma, soprattutto, è controproducente dal punto di vista sociale, della sicurezza e salute dei lavoratori.