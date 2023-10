UGL Molise. Giovanni Silvaroli è il nuovo Segretario regionale

La soddisfazione del Segretario nazionale Spera

Riceviamo e pubblichiamo.

L’UGL regionale del Molise ha il nuovo Segretario, si tratta di Giovanni Silvaroli. Presso la sede provinciale della UTL Campobasso, si è svolto il V Congresso Confederale alla presenza di delegati, Segretari Nazionali, politici e simpatizzanti.

Silvaroli è stato eletto a guidare una nuova squadra e un nuovo gruppo dirigente per i prossimi quattro anni, nel segno della continuità, con un forte radicamento nel territorio e nei posti di lavoro di tutti i comparti molisani.

Un metalmeccanico alla guida regionale dell’organizzazione dell’Unione Generale del Lavoro, classe 1967, dipendente Stellantis di Termoli (CB), dottore laureato in Legge, il neo Segretario da anni è impegnato in UGL in diversi ruoli, svolti in maniera egregia tanto da essergli riconosciuti per l’elezione a Segretario.

Il Segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera presente alla kermesse congressuale non nasconde la propria soddisfazione: