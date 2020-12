Tutto Vivaldi con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Il 7 dicembre diretta online nell’ambito del Festival della liuteria toscana

Tutto Vivaldi lunedì 7 dicembre, insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Appuntamento alle ore 19:00 sulla pagina Facebook dell’Orchestra, in diretta dall’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze. Solista Davide Guerrieri all’oboe.

Del “prete rosso” ascolteremo il ‘Concerto in do maggiore per oboe e archi Rv 462’, il ‘Concerto in sol minore per archi e basso continuo, RV 157’ e il ‘Concerto in la maggiore per archi e basso continuo, RV 158’. Chiuderà il programma un’altra pagina nota del barocco veneziano, quel ‘Concerto per oboe e archi’ di Alessandro Marcello che ha segnato la colonna sonora del film ‘Anonimo veneziano’.

Davide Guerrieri è stato primo oboe dell’Orchestra Cherubini, fondata e diretta da Riccardo Muti. Collabora, tra le altre, con Orchestra i Pomeriggi Musicali, Orchestra Haydn, Fiharmonija Slovena e Orchestra da Camera Fiorentina. Ha suonato sotto la direzione di Muti, Abbado, Giulini, Kuhn, Rilling, Marshall, Gatti e altri importanti direttori.

Sarà anche l’occasione per ascoltare una preziosa viola realizzata dal liutaio fiorentino Paolo Sorgentone. Dopo lo stop per l’emergenza Covid, il Festival dei concerti della liuteria toscana continua, in versione online, fino al 23 dicembre: in programma 8 serate, tutte in diretta dall’Auditorium di Santo Stefano al Ponte.

Progetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina sostenuto da Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze.

Il festival è realizzato grazie anche al contributo in ‘art bonus’ di Intesa Sanpaolo. In collaborazione con Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, Centro Studi Luigi Dalla Piccola. Direzione artistica a cura di Giuseppe Lanzetta.