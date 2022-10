Toscana protagonista nelle Fiandre alla fiera Houtem Jaarmarkt

La manifestazione è in programma dal 10 al 12 novembre

La Toscana sarà l’ospite d’onore dell’edizione 2022 della fiera Houtem Jaarmarkt, il mercato invernale organizzato a Sint-Lievens-Houtem.

Houtem Jaarmarkt è uno dei più importanti eventi storici organizzati nella Regione belga delle Fiandre, che dal 2010 è iscritto nella lista dei beni del patrimonio culturale intangibile dell’Umanità dell’UNESCO.

Si tratta di una collaborazione fortemente voluta dall’Amministrazione di Sint-Lievens-Houtem, che ospiterà presso la cittadina fiamminga numerosi produttori toscani all’interno dello stand principale.

In un contesto di grande visibilità per l’area geografica del Benelux, che ha sempre avuto un’attenzione speciale per il territorio toscano, l’evento sarà un’occasione per promuovere sia i prodotti regionali, con la presenza di alcuni stand enogastronomici, sia la Toscana come destinazione turistica mediante il progetto ‘Vetrina Toscana’.

Il tutto si svolgerà a pochi chilometri da Bruxelles e dalle sedi delle istituzioni europee, rappresentando anche un’importante opportunità di dialogo istituzionale grazie alla presenza di esponenti politici e delle rappresentanze nazionali e regionali.

L’inaugurazione ufficiale della kermesse si terrà giovedì 10 novembre alle ore 18:00, alla presenza dei rappresentanti delle autorità belghe e italiane.

L’evento proseguirà fino al 12 novembre con numerose iniziative ed eventi collaterali.

Dichiara il Presidente della Toscana, Eugenio Giani:

Per noi la partecipazione all’Houtem Jaarmarkt rappresenta un’occasione importante per far conoscere le bellezze della Toscana e promuovere la conoscenza delle numerose eccellenze enogastronomiche prodotte nei nostri territori.

Giani ha incontrato nelle settimane scorsi a Bruxelles il Sindaco della città di Sint Lievens Houtem, Tim De Knyf.

Aggiunge Giani: