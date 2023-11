Toscana digitale, Ciuoffo tiene a battesimo il PDF di San Gimignano

L’Assessore: ‘L’accesso ai servizi della PA deve essere per tutti’

Questi Punti digitali facili rappresentano un importante passo avanti a favore dell’inclusione digitale. Siamo consapevoli che molte persone incontrano ancora delle difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’accesso ai servizi online. Con l’apertura di questi centri vogliamo superare le barriere e garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione in modo semplice. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l’apertura del Punto digitale Sangi Facilita a San Gimignano, in particolare il personale dedicato e l’Amministrazione comunale che ha creduto nel progetto. Grazie ai fondi del PNRR, stanziati dal Dipartimento della Trasformazione digitale, apriremo 169 centri in tutta la Toscana, affinché il supporto al cittadino sia capillare e diffuso.

Lo ha affermato l’Assessore alle Infrastrutture digitali e all’Innovazione della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, commentando l’apertura, avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 27 novembre, del punto digitale facile di San Gimignano che sarà gestito in via diretta dal Comune.

I Punti digitali facili, o PDF, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione al fine di favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

In quest’ottica, in modo concordato con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri nell’ambito del PNRR, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di PDF distribuiti su tutto il territorio regionale.

Con un primo bando, in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un secondo bando, che è partito in questi giorni, attraverso la collaborazione degli enti del Terzo settore, si arriverà a 169 punti sul territorio.

Se l’obiettivo nazionale è raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa tremila centri, in Toscana si vuole raggiungere 136 mila cittadini ed attivare ben 169 Pdf entro la fine del 2025.

Per questo progetto, che si sviluppa nell’ambito del PNRR, il Dipartimento mette a disposizione complessivamente circa 135 milioni dei quali 7 milioni 450 mila euro (esattamente 7.451.103 euro, ndr) sono destinati alla Toscana.

