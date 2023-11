Città Metropolitana Napoli: controlli antibracconaggio

Interventi nei Comuni di Caivano, Acerra, Giugliano e Quarto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Nel weekend dal 24 al 26 novembre 2023 il corpo di Polizia Metropolitana, guidato dalla Comandante Lucia Rea, ha eseguito controlli nei Comuni di Caivano, Acerra, Giugliano e Quarto per la repressione dei reati sulla caccia.

L’attività ha prodotto il sequestro a carico di ignoti di un richiamo acustico elettromagnetico riproducente il verso della quaglia posizionato in aperta campagna.

Inoltre, in sinergia con le guardie volontarie della LIPU, sono stati controllati 20 cacciatori di cui 3 sanzionati per violazioni amministrative contestate in materia di caccia per un importo totale di 1.600 euro.

Contestualmente, sono stati effettuati, durante la giornata di domenica 26 novembre 2023, anche controlli di polizia stradale. Nel corso delle operazioni è stato sanzionato un conducente per omessa revisione periodica e per guida con patente scaduta.

Infine, nel corso dei controlli un veicolo è stato sospeso dalla circolazione ed è stata ritirata una patente.