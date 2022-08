Spaghetti del marinaio

Ingredienti

600 grammi di spaghetti

5 pomodori perini

500 grammi di polpa di pesce

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Un cucchiaio di capperi

Farina q.b.

Un ciuffo di prezzemolo

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta molto gustosa che si realizza con la polpa di diversi tipi di pesce, tipici anche della zuppa, rispetto alla quale può essere un’alternativa più estiva.

Innanzitutto, laviamo e puliamo i pomodori, privandoli della buccia, aiutandoci con un coltellino o con un pelapatate. Li tagliamo a dadini avendo cura di eliminare tutti i semi.

Dissaliamo i capperi in acqua fredda e poi li asciughiamo, tritandoli grossolanamente, così come laviamo e tritiamo il prezzemolo.

A questo punto possiamo passare alla polpa di pesce, che puliamo e tagliamo a dadini e infine infariniamo leggermente. Io uso pescatrice, palombo, pesce spada e salmone, ma possiamo anche aggiungere o sostituire qualcosa in base ai nostri gusti.

In una padella facciamo riscaldare due cucchiai di olio EVO in una padella abbastanza capiente e poi aggiungiamo il pesce che facciamo rosolare e che poi togliamo dal fuoco con una schiumarola o con un mestolo forato e lo spostiamo in un’altra padella con un cucchiaio d’olio.

Bagnamo con il vino bianco che facciamo evaporare; dopo qualche istante aggiungiamo i capperi, una parte prezzemolo tritato e i dadini di pomodoro, continuando per pochi minuti la cottura, dopo aver regolato di sale e pepe.

In abbondante acqua salata facciamo lessare gli spaghetti che scoliamo al dente e facciamo saltare nella padella con il pesce.

A fuoco spento completiamo con il prezzemolo lasciato da parte.

Accompagniamo con un Vermentino di Gallura.

Buon appetito!