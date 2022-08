Sotto controllo il rogo di Terontola (AR). Fiamme vicino Roselle (GR)

Sul posto elicotteri del servizio regionale e numerose squadre a terra. Sono state evacuate alcune abitazioni

Un incendio sotto controllo, un altro che ha superato la collina e sta costringendo all’evacuazione, per sicurezza, di alcune case sparse.

È oramai in contenimento l’incendio che all’inizio del pomeriggio ha attaccato i boschi di Terontola nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo: un’area cedua che si alterna a olivete e terreni incolti, già percorsa dal fuoco in passato. Sul posto erano intervenuti due elicotteri e dieci squadre dell’organizzazione antincendi boschiva toscana. Le operazioni di bonifica proseguiranno per tutta la notte.

Tutt’ora in corso è invece un incendio a Roselle, nel grossetano, che si sviluppato più tardi nel pomeriggio: otto le squadre sul posto, tra volontari e operai dell’Unione delle colline metaliffere, assieme a due elicotteri del servizio regionale. La superficie bruciata, a metà pomeriggio, si estendeva per circa venti ettari: terreni incolti, boschi ed un pezzo di pineta.

Le fiamme hanno attaccato anche alcuni edifici ad uso agricolo. Un fronte ha successivamente scollinato in direzione del paese di Roselle e si è deciso, in via precauzione, di evacuare alcune abitazioni sparse.

Fiamme anche sui crinali montani, nella zona di Bagni di Lucca. In questo caso ad innescare il fuoco sono stati alcuni fulmini.