SMOCSG, parte la III Edizione del Corso di Formazione Costantiniana

Quattro incontri indirizzati ai Postulanti, ma la partecipazione è aperta a tutti i Cavalieri, le Dame e gli amici della Sacra Milizia

Il Corso di Formazione Costantiniana, giunto alla III Edizione, organizzato dalla Delegazione di Roma e Città del Vaticano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, si propone di diffondere, sotto vari profili disciplinari, la conoscenza dell’Ordine Costantiniano e delle sue finalità.

Programma

Le lezioni del corso si svolgeranno di norma il giovedì, dalle ore 18:30 alle 19:30, secondo il seguente programma:

1) 24 novembre 2022

Le origini, le tradizioni e la storia dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio sotto la Regola di San Basilio

Prof. Enzo Cantarano, Cavaliere di Merito con Placca

2) 15 dicembre 2022

La spiritualità dei Cavalieri e delle Dame dell’Ordine Costantiniano

Mons. Carlo Dell’Osso, Cappellano di Giustizia

3) 19 gennaio 2023

La Santa Sede, lo Stato Città del Vaticano e la Curia romana

Prof. Giuseppe Schlitzer, Cavaliere Gran Croce di Merito

4) 16 febbraio 2023

Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa

Prof. Cristian Mendoza, Pontificia Università della Santa Croce

Partecipazione

Pur essendo indirizzato principalmente ai Postulanti, la partecipazione è aperta a tutti i Cavalieri, le Dame e gli amici della Sacra Milizia. Come in precedenza, le quattro lezioni del corso, rinnovate ad ogni edizione, si terranno in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, affinché anche gli interessati delle altre Delegazioni abbiano la possibilità di seguire gli incontri.

Iscrizione

Per poter ricevere il link di partecipazione, si prega di iscriversi, comunicando almeno una settimana prima dell’inizio di ogni lezione il proprio nominativo via email a del.roma@smoc.it alla Segreteria della Delegazione di Roma e Città del Vaticano.

Attestato

A coloro che avranno partecipato con continuità a tutte e quattro le lezioni, verrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al Corso di Formazione Costantiniana.