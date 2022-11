‘Oltre le Barriere, prepariamoci ad accogliere’ al Cospea Village

A Terni la grande iniziativa di sensibilizzazione per promuovere l’integrazione delle persone con autismo

Dal 19 novembre al 3 dicembre 2022 il Cospea Village di Terni si prepara ad accogliere e abbattere le barriere con una grande iniziativa di sensibilizzazione rivolta a operatori, commessi, visitatori e dedicata all’inclusione.

Il Centro Commerciale di Terni, gestito dal Gruppo Ethos – consulting Company partecipata da Conad Adriatico e PAC2000A, ospiterà il progetto ‘Oltre le Barriere, prepariamoci ad accogliere’.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere a operatori, commessi e visitatori del Centro Commerciale l’integrazione delle persone affette da autismo e favorire il rapporto con gli altri, cercando di promuovere la formazione su questo tema e il miglioramento dei servizi a loro dedicati.

L’obiettivo del progetto, realizzato da Publievent srl che ha curato tutti gli aspetti organizzativi, è quello di sensibilizzare tutti i clienti e gli operatori del Centro Commerciale, attraverso un evento che si sviluppa in tre sezioni con attività diverse per un unico, grande evento:

‘Il Villaggio dell’Integrazione’, dal 19 novembre al 3 dicembre, un laboratorio sensoriale per bambini autistici e non, all’interno del quale sarà prevista l’esposizione pittorica ‘Sogni e desideri – Non smettere mai di sognare, solo chi sogna può volare!’ e la presenza di operatori esperti del settore.

Le attività che si svolgeranno saranno in grado di stimolare i sensi favorendo nei bambini la serenità, il rilassamento e la fiducia nell’ambiente, tramite una specifica e attiva stimolazione sensoriale con l’obiettivo globale di aumentare o mantenere il benessere, senza alcun tipo di stress.

Nel Villaggio saranno presenti operatori esperti nel settore che sapranno guidare i piccoli partecipanti in questa avventura. Sarà coinvolta un’Associazione del territorio che si occupa delle persone con Autismo che avrà l’occasione di accompagnare i bambini seguiti nel Villaggio dell’Integrazione in galleria.

‘Proviamoci!’, tre giorni, 22, 23 e 24 novembre dalle 9:00 alle 11:00, dedicati a tutti gli operatori e commessi del Centro, con webinar ed incontri di formazione a loro dedicati a cura di Erickson e Angsa Umbria, per imparare come essere più inclusivi e accoglienti.

Spesso per le persone autistiche stare anche per pochi minuti in un Centro Commerciale può essere fonte di ansia e grande stress, soprattutto se non viene accolto in maniera adeguata.

Il Centro Commerciale metterà a disposizione dei suoi operatori una giornata dedicata alla conoscenza ed al confronto, con Webinar tenuti da psicologi ed esperti per aiutare tutti a conoscere l’autismo, comprendere le persone con questa diagnosi e capitare come comportarsi. Un passo importante per offrire a tutti un’esperienza di shopping e incontro in galleria migliore.

‘Tutti dentro’, due giornate, 29 e 30 novembre, per mettere in pratica quanto appreso dall’intero progetto, accogliendo tutte le persone, senza distinzioni, all’interno della galleria. ‘Tutti dentro’ si pone l’obiettivo di accrescere le opportunità di inclusione per le persone con Autismo e le loro famiglie negli ambienti frequentati quotidianamente come il Centro Commerciale.

Migliorando, così, la qualità di vita e aumentando allo stesso tempo la possibilità di raggiungere una maggiore indipendenza o almeno il maggior grado possibile. Il Centro Commerciale aprirà le porte alle persone autistiche che potranno passare una giornata di shopping Autism Friendly grazie a servizi ed accoglienza adeguati da parte di tutti gli operatori!

La settimana dedicata all’inclusione per abbattere le barriere all’interno della Galleria del Centro si concluderà il giorno 3 Dicembre con uno spettacolo teatrale che affronta, sorridendo, il tema dell’Autismo infantile e come questo fenomeno ci faccia riflettere sull’inclusività.

‘Gregory, una storia di famiglia’ titolo dello spettacolo di Veronica Liberale, racconta i primi diciotto anni di una famiglia, la cui vita viene sconvolta dalla nascita di Francesco, dalla scoperta della sua diversità e di come questa venga affrontata.

Vengono descritti nel racconto il senso di impotenza, le difficoltà oggettive, i sogni infranti, le preoccupazioni che tale evento scatena in ogni membro della famiglia ma, al contempo, si assiste a momenti di forza, gioia per le piccole cose e all’apertura verso un mondo diverso che eleva moralmente e spiritualmente.

Al termine di questo spettacolo sarà previsto un momento importante di testimonianza e confronto, che avrà come protagonisti i rappresentanti di Associazioni territoriali e nazionali che si occupano di Autismo, ma anche famiglie che racconteranno la loro esperienza.

Il progetto ‘Oltre le Barriere’, patrocinato dal Comune di Terni, rappresenta per il Gruppo Ethos un’ulteriore occasione per dimostrare vicinanza alla propria clientela, valore che ha da sempre contraddistinto il brand, e un modo per abbattere quelle barriere fittizie costruite e imposte dalla nostra società, scegliendo di formare anche i propri operatori e commessi all’inclusività.

Dichiara Luisella Merli, Direttrice del Centro Commerciale: