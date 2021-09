‘Short Theatre’: presentata a Roma la XVI edizione del Festival

Riceviamo e pubblichiamo.

Stamattina, 1° settembre, a Roma, nel meraviglioso chiostro della Reale Accademia di Spagna, è stata presentata alla stampa la XV edizione di ‘Short Theatre’, festival internazionale di performing art.

Sono intervenuti:

Albino Ruberti – Capo di Gabinetto della Regione Lazio;

Lorenza Fruci – Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale;

Cesare Pietroiusti – Presidente Azienda Speciale Palaexpo;

Giorgio Barberio Corsetti – Consulente Artistico Teatro di Roma;

Francesca Corona – Consulente Artistica Teatro di Roma per il Teatro India e co-direttrice artistica di ‘Short Theatre’;

Piersandra Di Matteo – Direttrice Artistica Short Theatre;

gli artisti Amanda Piña, nora chipaumire, Anne-Lise Le Gac, Basile Dinbergs e Muna Mussie.

Albino Ruberti, Capo di Gabinetto della Regione Lazio:

Il nostro non è dunque un sostegno solamente economico ma anche un contributo, mettendo questo spazio a disposizione, a favorire un incontro fra le imprese culturali del nostro territorio. Questo ci rafforza nella convinzione che questo recupero è stato importante per la città.

Voglio sottolineare la collaborazione fra le istituzioni e il dialogo fra i luoghi della città che arricchisce il nostro panorama culturale. Felici anche che la Regione sia presente in questo festival attraverso l’utilizzo di WEGIL, uno spazio che abbiamo recuperato dopo decenni di chiusura e che ora è uno spazio attivo dal punto di vista culturale e che tra l’altro è in una fase di completamento di interventi che nel corso dell’anno arriverà al completo recupero con la sua architettura originale.

Lorenza Fruci, Assessore alla Cresita Culturale di Roma Capitale:

Mi sento quindi di essere ottimista per questo ultimo mese di Estate Romana e ottimista per la ripartenza, mi sembra che i presupposti nel mondo culturale ci siano tutti e mi sento portatrice di ottimismo per il futuro.

Insieme alla collega Veronica Mammì abbiamo fatto sì che alcune donne ospiti nelle nostre strutture siano diventate protagoniste di alcuni laboratori del festival, in particolare quello di Amanda Piña. Siamo felici, dunque, di avere ‘Short Theatre’ nel cartellone dell’Estate Romana, di cui sono molto soddisfatta per l’andamento positivo, grazie all’impegno sia delle istituzioni capitoline sia di tutti gli operatori culturali che con grande senso di responsabilità hanno animato la città.

‘Short Theatre’ è soprattutto un progetto culturale che si occupa di temi sociali e questo per me vuol dire cultura, vuol dire cambiamento, radicarsi sul territorio e occuparsi di sociale.

Cesare Pietroiusti, Presidente Azienda Speciale Palaexpo:

Da artista posso dire che ‘Short Theatre’ è stato, anni fa, per me una di quelle occasioni in cui ho capito in modo più chiaro che le barriere disciplinari fra i diversi linguaggi artistici andavano messe in discussione, se non completamente superate.

‘Short Theatre’ per me qualche anno fa è stato la scoperta che è possibile fare interagire all’interno di una manifestazione linguaggi diversi ma anche impostare un discorso che non è soltanto lo spettacolo, l’intrattenimento, il coinvolgimento passivo del pubblico ma anche processo di pensiero critico, di formazione, di sperimentazione e di attività laboratoriale.

Quindi grazie a ‘Short Theatre’ e alla sua storia. Da Presidente di Palaexpo voglio sottolineare la vitalizzazione degli spazi della città, quanto questo festival – che si svolge in parte al Mattatoio – dà la possibilità a tutti noi di capire le potenzialità, la bellezza, il fascino e le diverse possibilità che quel luogo offre.

Questo è un modo di restituire alla città uno spazio che con uno sguardo e una modalità che non è soltanto, appunto, quello dell’attivazione dello spettacolo, diventa un luogo dove tutti questi aspetti – dall’intrattenimento alla formazione, dalla ricerca alla produzione, dalle residenze allo spettacolo – possano convivere e coinvolgere il pubblico in tutti questi aspetti; e utilizzare una proposta apparentemente più accessibile per veicolare contenuti critici e attività sperimentali.

Come Palaexpo ci teniamo molto a sottolineare questa collaborazione fra Mattatoio e ‘Short Theatre’, non soltanto come ospitalità, perché questa c’è già da molti anni, ma soprattutto attraverso collaborazioni specifiche di residenze, di ricerca e di produzione che si sono svolte al Mattatoio nel programma ‘Prendersi Cura’ e che verranno restituite al pubblico durante i giorni del festival.

Mi piace pensare che questo sia solo l’inizio di un modello di collaborazione fra le istituzioni e soprattutto di valorizzazione di quell’aspetto essenziale che è la ricerca e la sperimentazione.