Scuola, Di Berardino: ‘Bene accordo Ministero e sindacati’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Bene il protocollo sulla sicurezza sottoscritto tra il ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali. Ora avanti con le vaccinazioni, tanto per i ragazzi che per gli insegnanti che ancora non si sono vaccinati.

Come Regione ci auguriamo di poter concludere il prima possibile i tavoli presso le prefetture – che ringraziamo per la grande collaborazione – così da mettere a punto a livello territoriale i piani per il rientro in classe, definendo l’organizzazione del trasporto pubblico e degli orari scolastici.

In questa fase serve la collaborazione e la partecipazione responsabile di tutte le parti. In questo ambito confidiamo che i comuni più grandi riescano a elaborare il piano orari delle rispettive città in tempi brevi.

Con questi passaggi possiamo continuare a lavorare per la riapertura in sicurezza delle scuole.