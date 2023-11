Roma, Segnalini: ripresi lavori viale Togliatti, dopo intervento Areti

Chiusura cantiere a dicembre

Riprenderanno venerdì 17 i lavori di riqualificazione profonda di viale Palmiro Togliatti.

Il cantiere iniziato ad aprile è stato interrotto a giugno per permettere ad Areti di compiere un importante intervento sulla rete elettrica.

Conclusa questa operazione, il Dipartimento Csimu, grazie a un finanziamento di 1 milione del bilancio capitolino, potrà concludere il cantiere sui complessivi 4,5 chilometri della grande arteria romana.

Le lavorazioni sono particolarmente elaborate. Infatti, la piattaforma stradale sarà riqualificata fino a 24 centimetri con un asfalto che permette maggiore resistenza e durata. Verrà completata la sistemazione dei cigli, la pulizia delle caditoie, lo sfalcio del verde e il rifacimento segnaletica.

È previsto anche un intervento sugli apparati radicali spontanei cresciuti ai bordi della strada che richiede chiusure della viabilità.

Infine, sarà riqualificato viale Togliatti in direzione dell’Autostrada A24 con restringimento di carreggiata, mantenendo aperto quindi il transito veicolare e del trasporto pubblico, fino alla conclusione dei lavori.

Per l’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini:

Entro dicembre chiuderemo i lavori su viale Togliatti. Abbiamo effettuato un positivo coordinamento con il gestore dei sottoservizi per realizzare i lavori necessari senza interferenze. Dopo il grande cantiere di via Tiburtina, chiudiamo un altro intervento molto atteso dagli abitanti del quadrante, su una strada ad alta frequentazione che soffriva di un vuoto manutentivo di anni.

Il Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, commenta:

Si termina ancora una volta una strada fondamentale del Municipio IV. Ringrazio l’Assessore Segnalini e il Dipartimento CSIMU per il grande risultato ottenuto, è il segno evidente che Roma sta cambiando e che sta cambiando il Municipio, grazie al miglioramento di tutte le strade principali della città.

Le chiusure previste

Il giorno 17 dalle ore 7:00 fino a chiusura lavori, per circa 24 ore, la rampa A, di collegamento da viale Palmiro Togliatti a via Tiburtina, direzione Centro, verrà chiusa al transito.

Il giorno 20 dalle ore 19:00 novembre fino a chiusura lavori, circa 3 giorni, la rampa, B, di immissione dalla via Tiburtina verso via Palmiro Togliatti, in direzione dell’ingresso al deposito Cotral sarà chiusa al transito.