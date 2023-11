Consiglio regionale Campania, question time 22 novembre 2023

Proroga istanza regolarizzazione occupazioni improprie, programma GOL 2021/2025, istituzione servizi professioni sanitarie tra le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 22 novembre 2023 dalle ore 11:00 alle 13:00 per il Question Time.

Verranno discusse le seguenti interrogazioni:

‘La proroga dell’istanza di regolarizzazione delle occupazioni improprie alloggi ERP’ del Consigliere Francesco Iovino (IV);

– il ‘Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori 2021/2025, accelerazione procedure e nomina commissioni d’esame finale dei corsi di formazione’ del capogruppo della Lega Severino Nappi;

– la ‘Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie negli enti del SSR, stato di attuazione’ della Consigliera Valeria Ciarambino, gruppo misto;

– le ‘Violazioni, omissioni e irregolarità sulla raccolta di sangue effettuato presso le emoteche mobili dell’AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue di Napoli’ della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto;

– le ‘Prestazioni sanitarie rese dal Distretto Sanitario 46 dell’ASL Napoli 2 Nord, richiesta di chiarimenti’ della Consigliera Vittoria Lettieri, De Luca Presidente;

– ‘Fondi assegnati alla Regione Campania per percorsi terapeutici e riabilitativi di cura e diagnosi per le persone affette da fibromialgia’ e ‘Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo’ della Consigliera Roberta Gaeta, Demos;

– la ‘Attività dell’associazione di volontariato AVIS: criticità’ del capogruppo di IV, Tommaso Pellegrino;

la ‘Riapertura Pronto Soccorso Ospedale ‘Mauro Scarlato’ – tempi e piano di potenziamento delle prestazioni sanitarie’ del Consigliere Francesco Cascone, FI.