Roger Sanchez, la leggenda dell’house music arriva al Maracuja Club

Appuntamento il 12 agosto nella più grande discoteca del nord della Sardegna a Budoni (SS)

Da oltre 30 anni fa ballare milioni di persone in tutto il mondo con le sue hit che conquistano le vette delle classifiche.

La leggenda della house music Roger Sanchez sarà in consolle al Maracuja Club di Budoni, la più grande discoteca del nord della Sardegna, sabato 12 agosto.

Nato a New York nel 1967, la sua carriera da deejay inizia nella Grande Mela già nel 1994, parallelamente a quella di altri artisti come David Morales e Danny Tenaglia. Con loro arriva ben presto ad esibirsi ad Ibiza, dove dal 2000 è presente ogni estate.

La sua ‘Another Chance’ uscita nel 2001 raggiunse il primo posto in Gran Bretagna nella Official Singles Chart. Due anni più tardi, nel 2003 Nel 2003 vinse un Grammy Award nella sezione Best Remixed Recording per il suo remix della canzone ‘Hella Good’ dei No Doubt.

Tra i suoi album che hanno avuto più successo c’è ‘Come with Me’ del 2006, da cui sono stati tratti i singoli di successo ‘Turn on the Music’, ‘Lost’, ‘Not Enough’ e ‘Again’.

Negli anni ha inciso il suo tocco dance a brani dei più grandi artisti internazionali come Michael Jackson, Madonna, Daft Punk, Alicia Keys.

L’estate del Maracuja Club proseguirà nel segno della buona musica e del divertimento con Clara, 13 agosto, Dennis Ferrer con Shimza, 15 agosto, il format ‘Senorita’ con musica reggaeton, 16 agosto, Gemitaiz, 19 agosto.

Grande attenzione anche per il tema sicurezza. Il Maracuja Club, infatti, mette a disposizione dei pullman da molte località della Sardegna – Nuoro, Siniscola, Olbia – per accompagnare i suoi clienti al locale e ritorno, evitando così il rischio di incidenti stradali.

