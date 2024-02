Resti della base legione romana Ferrata portati alla luce a Megiddo

Nuova sensazionale scoperta in Israele

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

I resti architettonici della base militare della VI Legione Romana ‘Ferrata’, risalente a 1.800 anni fa, sono stati portati alla luce in un recente scavo condotto dall’Autorità israeliana per le Antichità ai piedi del sito di Tel Megiddo, vicino all’antico villaggio di Kfar Othnay, in greco Capercotnai, in uno scavo di recupero diretto dagli archeologi Yotam Tepper e Barak Tzin in vista di un importante progetto di infrastruttura stradale.

Nel corso dello scavo sono stati portati alla luce ampi e imponenti resti architettonici della Via Pretoria, la strada principale dell’accampamento, nonché un podio di forma semicircolare e aree pavimentate in pietra che facevano parte di un grande edificio pubblico monumentale.

La base romana dela VI Legione è l’unica base militare romana di queste dimensioni ad essere stata localizzata e riportata alla luce in Terra d’Israele.

Il dottor Yotam Tepper, Direttore degli scavi per conto della Israel Antiquities Authority, spiega:

L’accampamento della legione romana è stato la base militare permanente di oltre 5.000 soldati romani per più di 180 anni, dal 117-120 al 300 d.C. circa. Due strade principali si intersecavano al centro dell’accampamento, lungo 550 m e largo 350 m, e il suo quartier generale fu eretto qui. Da questo punto di base venivano misurate e segnate con pietre miliari tutte le distanze lungo le strade imperiali romane verso le principali città del nord del Paese. I resti dell’antico edificio non si sono conservati in altezza, poiché la maggior parte delle pietre da costruzione sono state rimosse nel corso degli anni per essere riutilizzate in progetti edilizi realizzati durante il periodo bizantino e il primo periodo islamico.

Tepper ha sottolineato che la scoperta della base legionaria non è stata casuale, poiché negli ultimi dieci anni sono stati effettuati sondaggi e sei stagioni di scavi archeologici nell’ambito di un progetto di ricerca storico – geografica accademica congiunto, diretto da Tepper e Matthew J. Adams, nell’ambito del Jezreel Valley Research Project, JVRP, condotto per conto dell’Albright Institute of Archaeology di Gerusalemme.

Nel corso delle stagioni di scavo, la parte superiore del cortile dei comandanti, principia, è stata rinvenuta a sud-ovest della Road No. 66, e nello scavo attuale, condotto per conto dell’Autorità israeliana per le antichità, stiamo scoprendo la parte nord-orientale dell’accampamento che si estende lungo la Road No. 66.

I rilievi preliminari dell’area dell’accampamento, effettuati nell’ambito del JVRP utilizzando apparecchiature Ground-Penetrating Radar, hanno indicato che l’intera base romana e tutti i suoi componenti si trovano sotto i campi di grano del Kibbutz Megiddo.

Tepper afferma: