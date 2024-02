Litorale Domizio. SINALV: Opportuno discutere di sicurezza e occupazione

Riceviamo e pubblichiamo.

Abbiamo inoltrato una richiesta di incontro all’Istituto Lavoro e Giustizia 1962 per discutere di questioni rilevanti e siamo in attesa di confrontarci.

È quanto ha dichiarato questo pomeriggio, 29 febbraio, il dirigente sindacale della CISAL SINALV Caserta Giuseppe Santagata.

Il sindacalista ha concluso:

Tutti i livelli della nostra organizzazione sono particolarmente attenti alla sicurezza degli addetti sul lavoro, sarà dunque opportuno valutare le modalità con le quali dovremo approcciare alle attività con i cambiamenti che si riserverà il futuro, soprattutto in una zona come il Litorale Domizio, dove il livello di attenzione per dissesto infrastrutturale e criminalità è noto all’intera nazione.

Ed è proprio su questa zona che, infatti, i nostri riflettori risultano puntati, poiché, per le questioni date, gli investimenti economici e lavorativi vanno intensificati con nuovo personale e con strumenti adeguati.