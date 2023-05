Record europeo per Ludovico Fossali in Coppa del Mondo Speed in USA

Il suo tempo di 5,20” ribadisce la supremazia in Europa degli sprinter italiani

Si è conclusa a Salt Lake City la 3ª prova di Coppa del Mondo Boulder e Speed, che ha visto la compagine femminile impegnata nelle finali sabato 20 maggio e il comparto maschile domenica 21 maggio.

Nella competizione Boulder Camilla Moroni, Fiamme Oro Moena, si è qualificata con un’ottima prova, ma nelle semifinali non è riuscita a migliorare il suo piazzamento restando fuori dalla finalissima. Al termine della competizione ottiene il 10° piazzamento.

Podio di stelle, con l’oro dell’inossidabile americana Natalia Grossman, argento per il fenomeno francese Oriane Bertone e bronzo per l’altra superpotenza americana Brooke Raboutou.

Nella gara Speed Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, e Beatrice Colli, Fiamme Oro Moena si sono difese con grinta nelle qualifiche, riuscendo ad accedere alla fase finale con il 13° e 14° posto.

Negli scontri diretti si fermano entrambe al turno degli ottavi di finale, terminando la gara rispettivamente con il 12° e 15° piazzamento.

Il podio ricalca in parte quello della tappa di Jakarta, con oro per la solita inarrestabile polacca Alkeksandra Miroslaw, argento per l’indonesiana Desak M.R.K. Dewi e, unica differenza, bronzo per la cinese Lijuan Deng, che a Jakarta si piazzò al quarto posto.

Nel Boulder maschile restano fuori dalle semifinali sia Michael Piccolruaz, Fiamme Oro Moena, che Marcello Bombardi, Centro Sportivo Esercito, che chiudono rispettivamente con il 49° e 55° piazzamento.

Podio per due terzi giapponese, con oro per T. Narasaki, argento per S. Anraku e bronzo per il britannico T. Roberts.

Nella gara maschile Speed gli azzurri Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, e Matteo Zurloni, Fiamme Oro Moena, si qualificano con un ottimo 8° e 13° posto per la fase finale: ma purtroppo agli ottavi Zurloni cade e Ludovico deve arrendersi all’indonesiano Katibin e al suo 5,05”.

Questo non gli impedisce di realizzare una grande prestazione, facendo registrare il nuovo record europeo: ferma il cronometro a 5,20”, superando il precedente record continentale che aveva realizzato l’altro azzurro Zurloni a Seoul.

Al termine della competizione Fossali è 10° e Zurloni 13°. Per quanto riguarda gli altri atleti nostrani in gara Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, chiude 30°, mentre Gian Luca Zodda, Fiamme oro Moena, non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.

Per il podio si innesca una sfida all’ultimo centesimo fra i primatisti mondiali indonesiani V. Leonardo e K. Katibin, che vede la vittoria finale di Leonardo, con 4,95”, l’argento per il cinese Peng Wu e medaglia di bronzo per Katibin.

I nostri alfieri azzurri oggi rientrano in Italia, pronti a ripartire con la preparazione delle prossime gare internazionali: la 4° tappa di coppa del mondo Boulder di Praga dal 2 al 4 giugno e la 4° tappa di Coppa del Mondo Speed dal 30 giugno al 2 luglio a Villars, Svizzera.

A livello nazionale, invece, occhi puntati sull’appuntamento di questo weekend, 27 e 28 maggio, per la 3a tappa di Coppa Italia Speed e il Campionato Italiano Assoluto Lead, che si terranno all’Urban Wall Milano Climbing Factory di Rho Pero (MI).