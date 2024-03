Ramin Bahrami e l’Europa dei Grandi Maestri a Treviso

In concerto il 21 marzo all’Auditorium Sant’Artemio

Il celebre pianista internazionale Ramin Bahrami, tra i più importanti interpreti di Bach, sarà ospite giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20:45, all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso, per un nuovo appuntamento di ‘Matti per la Musica!’ organizzato da Asolo Musica Veneto Musica , in collaborazione con la Provincia di Treviso.

Il cammino che propone Bahrami abbraccia tre secoli di musica e di forme musicali, dalla Danza, al Preludio e Fuga, alla Fantasia, al Capriccio, e si muove intorno a tre composizioni di Johann Sebastian Bach, immenso nume tutelare, capace di irradiare di luce divina chiunque gli si accosti.

Poste all’inizio, dopo la metà e alla fine del percorso, le tre composizioni bachiane sembrano essere dei grandi fari in aiuto ai naviganti, affinché non si perdano e, dopo la sosta in porto, possano proseguire il viaggio con fiducia rinnovata.

Senza dimenticare le composizioni dei grandi maestri quali Mozart, Chopin, Rachmaninov ma anche quella più popolare di Béla Bartók, con le sue danze rumene, fino alla struggente melodia ‘Gole sangam’, ‘Io sono un fiore di pietra’, del pianista e compositore iraniano Anoushiravan Rohani, che chiude il programma.

Non vi è alcuna ragione perché nel mondo razze, culture, popoli, religioni e sessi differenti non possano convivere pacificamente. Le differenze sono preziose. Basterebbe smettere di affidarsi a pregiudizi e tradizioni senza senso, basterebbe fermarsi e ragionare.

È un messaggio commovente, con cui Bahrami ci invita a riflettere sulla ricchezza insita nella diversità e sulla necessità e urgenza di un impegno comune per la pace tra i popoli.

La rassegna concertistica Matti per la Musica! è organizzata in collaborazione con La Provincia di Treviso e Asolo Musica Veneto Musica, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e del Comune di Treviso,Centro Marca Banca e UNAHOTELS Le Terrazze Treviso.

Auditorium – Provincia di Treviso

Un luogo nato per contenere e nascondere la sofferenza, trasformato in prestigiosa sede dell’Amministrazione Provinciale, è divenuto centro di socialità e cultura, con un accogliente auditorium che Asolo Musica intende valorizzare con questa nuova rassegna.

Profilo

Ramin Bahrami, pianoforte

Ramin Bahrami scompone la musica di Bach e la ricompone in modi che risentono di un modello, Glenn Gould, senza veramente assomigliare al modello. Io gli ho insegnato a sopportare il morso, ma non l’ho domato; e spero che continui ad essere com’è.

Piero Rattalino

La ricerca interpretativa del pianista iraniano è rivolta alla monumentale produzione tastieristica di Johann Sebastian Bach, che Bahrami affronta con il rispetto e la sensibilità cosmopolita della quale è intrisa la sua cultura e la sua formazione.

Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia gli permettono di accostarsi alla musica di Bach esaltandone il senso di universalità che la caratterizza.

I suoi CD sono dei best seller e riscuotono sempre molto successo di pubblico e di critica tanto da indurre il Corriere della Sera a dedicargli una collana apposita per 13 settimane consecutive. È entrato cinque volte nella classifica ‘top 100’ dei dischi più venduti pop di GFK, inoltre ben 5 dei suoi CD sono stati inseriti nel monumentale progetto ‘Bach333 – The New Complete Edition’ realizzato da Decca e Deutsche Grammophon, accanto ad alcune leggende pianistiche come Alfred Brendel, Martha Argerich, Sviatoslav Richter, Rosalyn Tureck, Glenn Gould.

Ramin Bahrami

Il 9 agosto 2023 è stato il protagonista indiscusso del grande concerto che ha dato il via ai festeggiamenti per l’850° anniversario della Torre di Pisa. Recentemente ha ricevuto la medaglia Teresina dell’Università di Pavia istituita dalla regina Maria Teresa d’Austria.

Inoltre, è stato insignito del titolo di Accademico d’Onore all’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, la più antica accademia d’arte nel mondo che ha avuto come primo accademico Michelangelo Buonarroti.

Ramin Bahrami oltre ad esibirsi in concerti in tutto il mondo, ha scritto numerosi libri per Mondadori, Bompiani e La Nave di Teseo.

Matti per la Musica!

Concerti al Sant’Artemio di Treviso

Auditorium – Provincia di Treviso

Via Cal di Breda, 116

31100 Treviso

Giovedì 21 marzo – 20:45

Ramin Bahrami, pianoforte

Musiche di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin, Sergej Rachmaninov, Béla Bartók, Anoushiravan Rohani

Informazioni

‘Matti per la Musica!’

è una rassegna promossa e organizzata da

Associazione Asolo Musica

Direttore artistico Federico Pupo

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20:45

Acquisto biglietti www.boxol.it/asolomusica

info@asolomusica.com – www.asolomusica.com – Tel. 392-4519244