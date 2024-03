‘La Tinelaria’ a Teatrosophia

In scena a Roma dal 21 al 24 marzo

Dal 21 al 24 marzo, presso Teatrosophia, a Roma, andrà in scena La Tinelaria’, testo Francesco Baj, regia Flavio Marigliani, con Mertxe Alzaga, Elisa Caminada, Altea Hernández & Maxie Le Dévéhat.

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione con La Reine de Marbre, rappresentato anche a Milano, Madrid, Bristol, Londra, Lussemburgo e Francia, torna finalmente a Teatrosophia la compagnia del Teatro Multilingue, l’unica compagnia che crea spettacoli recitati in più lingue contemporaneamente.

Una nuova produzione, un gioco multilingue di teatro comico e politico che attraverso la rielaborazione di alcuni meccanismi del teatro clásico español, propone una riflessione critica sulle contraddizioni socio-economiche del presente.

È un gran giorno alla Organization to End World Hunger: finalmente è stata elaborata la classifica dei Paesi che soffrono di più la fame. I Junior Consultants organizzano un business lunch per dibattere sul tema; durante un coffee break vengono discussi i vantaggi del sistema produttivo moderno e viene preparata la cena ufficiale dei Chief Executives che dovranno redigere una dichiarazione di intenti comune.

Inizia così una gara per gli aiuti: scommesse, alleanze, inimicizie; il Fondo Assistenziale per la Fame si riempie e si svuota, come lo stomaco degli impiegati dell’Organizzazione. Alla fine rimarrà un solo aiuto possibile per chi ha veramente bisogno.

Al termine dello spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia.

Info:

Teatrosophia

via della Vetrina 7

00186 Roma

Orari:

giovedì, venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 18:00

Biglietti:

intero: euro 14,00 + 5,00 per tessera associativa

ridotto: euro 11,00 + 5,00 per tessera associativa

Prenotazioni:

06-68801089 / 353-3925682

info@teatrosophia.com

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2023-2024?view=article&id=47&catid=9