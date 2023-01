‘Quando c’era lei’ al Teatro Sala Molière

In scena dal 21 al 22 gennaio a Pozzuoli (NA)

Il cartellone del Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA), Art Garage – Viale Bognar, 21, prosegue sabato 21 gennaio, ore 21:00, e domenica 22, ore 19.00, con lo spettacolo, prodotto da L’isola di Ted, ‘Quando c’era lei’ di Alberto Mele e Marco Montecatino, quest’ultimo anche in scena.

Spiega l’autore e attore Marco Montecatino, che si racconta così, con un animo romantico e ironico insieme:

Questo spettacolo è una fotografia divertente e malinconica sul passato. Un monologo che racconta dell’amore di un nipote per sua nonna e dell’amore di sua nonna per… Gregory Peck.

C’era pure lui, Marco. Un ragazzino vispo e un po’ goffo che obbedisce alle regole di sua Nonna che lo tiene in riga con tantissimo amore, fermezza e la testardaggine di un sogno: diventare un attore.

Se non impari faria la fine di Mussolini

gli ripeteva Lei.

Al tempo Marco non sapeva manco chi fosse Mussolini. In questa storia il protagonista non più bambino ci porta per mano dentro al suo viaggio di formazione, miscelando la sua vita con i nonni, le storie strane di uomini famosi e ricordi di un’esplosiva famiglia napoletana, dove tutto si fonde e si confonde, creando un racconto straordinario a cui diventa difficile non credere.