Quali Bonus offrono i bookmaker stranieri?

Il web è diventato il perfetto palcoscenico, la casa che ospita tante, tantissime piattaforme di betting e operatori di gioco d’azzardo pronti a rendere sempre più ricco e sicuro il settore.

Sceglierli può essere complicato, proprio perché la ricerca del perfetto bookmaker, in base alle proprie necessità, non è affatto scontata. Uno degli aspetti che possono maggiormente aiutare la scelta di una piattaforma con licenza è il programma di promozioni.

Sì, parliamo di bonus perché l’offerta promozionale di ogni singola piattaforma è davvero molto importante per sfruttare anche una serie di vantaggi. Quali sono le offerte più popolari nei siti di gioco con licenza italiana o internazionale?

Lo scopriremo di seguito, elencando le loro caratteristiche e cercando anche di scoprire di più sui bonus dei bookmakers esteri di NonAAMS senza deposito immediato, indubbiamente l’offerta più interessante e amata dai giocatori italiani.

Bonus Benvenuto (con o senza deposito)

Sei un giocatore in cerca di una piattaforma per poter effettuare una nuova iscrizione? In questo caso potrai valutare le offerte che fanno parte del bonus benvenuto, molto in voga nei casinò online e sempre più curato nelle piattaforme di betting.

Questo tipo di offerta ha ovviamente dei vincoli, a meno che tu non riesca a trovare una proposta di benvenuto senza deposito. In quel caso infatti puoi ottenere il tuo bonus senza alcun obbligo di ricarica.

Ma in entrambi i casi è preferibile leggere con attenzione le regole, i termini e le condizioni della promozione, poiché si tratta di un bonus che prevede dei requisiti di scommessa. Di solito, le piattaforme sportive offrono piccole somme di denaro, da 5 a 10€ di bonus senza deposito per ogni account, ma anche in questo caso è doveroso giocarli per un preciso numero di volte.

I Bonus Cashback

Questo tipo di bonus è non solo uno dei preferiti, ma anche quello più usato per i siti di scommessa. Letteralmente significa “denaro restituito” e come è facile intuire si tratta di una somma di denaro che rientra al giocatore rispetto al valore che ha scommesso senza avere modo di generare una vincita.

Non esistono dei vincoli, almeno nella maggior parte dei casi, ma possono essere scelti per diverse discipline sportive, a prescindere dalla puntata effettuata. Di solito ci sono però dei limiti sulla somma totale e quindi sul tetto massimo. In media si parla di un centinaio di euro, utili per far fronte a una parte delle scommesse negative ottenute.

Le Freebet

Se ami scommettere, non puoi non conoscere le Freebet, delle scommesse gratuite che un giocatore riesce a ricevere come bonus. Se sei un giocatore già iscritto e attivo, spesso sono presentate come offerte settimanali da parte del proprio bookmaker di riferimento.

Anzi nella maggior parte dei casi le abbiamo viste come premio nei programmi di fedeltà e rappresentano uno dei premi che i giocatori amano di più. Sono dei bonus temporanei, quindi dovrai usarli entro un tempo massimo per non farsi sfuggire la grande occasione.

Altre offerte sportive online

Ora che conosciamo le principali offerte degli operatori, vogliamo aprire un capitolo sulle ulteriori offerte che sono presentate. Hai mai sentito parlare delle scommesse Multiple? Ci sono delle offerte su queste scommesse, o su alcune discipline precise come calcio, basket o ippica che sono introdotte settimanalmente.

Per questo è sempre importante consultare periodicamente la pagina offerte per non perdersi neppure una promozione e poter così decidere quale faccia al caso proprio. Inoltre ci sono anche sempre più proposte incentrate sulle scommesse in tempo reale, che stanno superando di gran lunga l’interesse per le puntate pre-partita o pre-evento.

Il motivo? Si può scommettere mentre una partita si sta svolgendo, provando il brivido della scommessa dell’ultimo secondo. Senza contare che spesso le scommesse Live hanno delle quote vantaggiosissime.