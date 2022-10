Bonus senza deposito nei casino online: cosa nascondono?

Uno dei più grandi vantaggi riconosciuti ai casinò online è sicuramente la possibilità di offrire ai propri utenti delle offerte promozionali capaci di fidelizzarli o invitarli a iscriversi come nuovi giocatori.

Tra le tantissime offerte, i bonus senza deposito sono indubbiamente quelli che creano maggiori aspettative, perché vengono assegnati senza bisogno di ricaricare il conto di gioco.

Possono essere presentati come bonus benvenuto, e quindi offerti al giocatore subito dopo aver terminato la fase di registrazione o conferma dell’account.

Ma che tipo di caratteristiche hanno e perché sono ancora considerati la miglior offerta che si possa sfruttare online? Lo scopriremo nei prossimi capitoli!

I bonus senza deposito cosa sono?

Dietro questo tipo di offerta un casinò online decide di offrire una quantità di denaro, o eventualmente giri gratuiti da usare alle slot. L’utente, in fase di iscrizione, non deve fare altro che selezionare il bonus ed inserire, se previsto, il codice specifico, oppure terminare la registrazione e attendere di ricevere la promozione una volta confermato il conto di gioco.

Come dice il loro nome sono “senza deposito” proprio perché non c’è l’obbligo di fare un versamento e una ricarica del conto di gioco per essere riscattati. Si distinguono nettamente dal bonus sul primo deposito proprio perché, in quest’ultimo caso, è necessario procedere con la ricarica pre-richiesta. Ricordiamo che puoi trovare i casino con bonus senza deposito sul portale CasinoDeps, dove potrai scegliere a colpo sicuro la piattaforma che preferisci.

Le diverse tipologie di bonus senza deposito

Nella maggior parte dei casi sentiamo parlare dei bonus in denaro, ma non sono la sola tipologia di offerte senza deposito che può essere trovata online. Proviamo allora a raggruppare tutte le diverse proposte che gli operatori possono presentare come bonus senza deposito ai propri iscritti.

Giri gratuiti

Un numero più o meno elevato di free spin dona al giocatore la possibilità di provare diverse slot machine che sono contenute all’interno del catalogo di gioco del casinò online. In alcuni casi possono essere giri gratis associati solo alle proposte di un particolare provider, o addirittura su una singola slot che l’operatore vuole lanciare.

Fun bonus

È un credito virtuale che si accredita direttamente sul conto del giocatore e non può essere prelevato. Dovrà essere giocato un tot numero di volte per trasformarlo in un bonus reale.

Rimborso o cashback

In questo caso al giocatore non verrà assegnato un bonus in denaro, ma potrà ottenere un rimborso sulle perdite che genera. Parte della somma che è stata scommessa, ed è andata persa, tornerà così al giocatore come Fun bonus.

È doveroso però ricordare che ognuna di queste offerte prevede dei requisiti di puntata di cui andremo a parlare nel prossimo capitolo!

Cosa sono i requisiti di scommessa del bonus senza deposito

Per questa, e per tutte le altre offerte che sono introdotte da un casinò online, cioè per diversi bonus di casinò, il giocatore ha l’obbligo di rispettare i requisiti di puntata per riuscire così a sbloccare completamente la promozione.

È una sorta di clausola che ha una scadenza nel breve periodo e che porterà il giocatore a generare un tot numero di scommesse per rendere prelevabile il bonus stesso o le eventuali vincite che sono state ottenute. Facciamo un esempio: ci sono dei bonus senza deposito che prevedono come requisito di essere scommessi 20 volte prima di essere sbloccati. Ciò significa che se il bonus è di 20€, bisognerà effettuare scommesse pari a 400€ (20×20).

Considerazioni finali

Vale la pena richiedere un bonus senza deposito o si può tranquillamente evitare? Questa offerta hai il vantaggio di essere gratuita e potenzia il saldo iniziale che il giocatore usa per scommettere. Inoltre può essere usato su diversi giochi del casinò e permette di ottenere vincite in denaro reale.

Lo svantaggio che hanno è legato alle limitazioni dovute proprio alla presenza di requisiti di scommessa. Se infatti i requisiti non dovessero essere rispettati del tempo previsto dall’operatore, i progressi fatti saranno persi.