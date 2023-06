Protezione Civile Lazio: Colonna Mobile in partenza per Emilia-Romagna

Il 4 giugno 63 volontari raggiungeranno Sant’Agata sul Santerno (RA)

La Protezione Civile del Lazio resta mobilitata per fornire aiuti alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione.

Domani, 4 giugno alle 14:00 partirà la Colonna Mobile Regionale del Lazio, con destinazione Bagnacavallo e Sant’Agata sul Santerno (RA). A seguire, la Colonna Mobile si sposterà sul sito di alloggiamento a Imola (BO), recando al seguito unicamente 4 pulmini da 9 posti, 8 pick-up più la vettura dei Funzionari Regionali che accompagnano la Colonna.

Saranno 63 i volontari a partire, più due funzionari regionali.

La Colonna Mobile Regionale del Lazio è così costituita:

2 automezzi con botti 4.000 litri;

2 automezzi con botti 14.000 litri;

1 automezzo con botte 40.000 litri per rifornimento dei mezzi d’opera;

1 botte lavastrade da 10.000 litri;

6 pickup con modulo e lancia;

2 pulmini da 9 posti;

2 automezzi Stralis carrellati per trasporto bob cat;

4 bob cat, di cui 3 gommati e 1 cingolato;

1 escavatore;

2 camion con ribaltabile;

2 daily con ribaltabile;

1 modulo segreteria;

1 motrice Stralis con carrellone;

1 automezzo Stralis con carrello;

1 mezzo attrezzato posto di comando;

1 pick-up con cisterna per il rifornimento del carburante.

In seguito alla richiesta formulata dall’Emilia-Romagna e in considerazione delle avverse previsioni meteorologiche che interesseranno la Regione lunedì 5 giugno, sono state aggiunte alla dotazione originariamente prevista alcune motopompe da 1.600 litri, 2 motopompe da 3.000 litri, una motopompa da 6.000 litri e una motopompa da 9.000 litri, che verranno posizionate anch’esse a Sant’Agata sul Santerno.