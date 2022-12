Proroga mostra ‘Rubens a Genova’ al Palazzo Ducale

L’esposizione sarà visitabile a Genova fino al 5 febbraio

Grande il successo di pubblico e straordinaria l’attenzione della stampa per la mostra in corso a Palazzo Ducale a Genova, la cui chiusura era inizialmente prevista per il 22 gennaio 2023 e adesso prorogata fino al 5 febbraio.

Quasi 40mila i visitatori dall’apertura della mostra, avvenuta lo scorso

6 ottobre, cifra che sarà superata durante le festività natalizie e di inizio anno.

La proroga della mostra, oltre a un’opportunità per la città e i turisti, risponde anche all’interesse riscontrato presso le scuole, consentendo di continuare a organizzare la visita anche dopo le festività di inizio anno, con la ripresa delle lezioni.

‘Rubens a Genova’, a cura di Nils Büttner e Anna Orlando, è prodotta dal Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura e la casa editrice Electa, e grazie al supporto e alla partecipazione dello Sponsor Unico Rimorchiatori Riuniti S.p.A..

Sedici le sezioni della mostra dove sono esposti insieme a dipinti anche disegni, arazzi, arredi, accessori preziosi e volumi antichi. Oltre cento opere, tra cui trenta ascrivibili all’universo artistico di Rubens, a dimostrare la grandezza della città ligure visitata da uno dei maggiori artisti di tutti i tempi.

Una selezione che conferma quell’appellativo di Superba dato a Genova, dove Rubens ha soggiornato più volte tra il 1600 e il 1607. Una scelta che consente, inoltre, di ripercorrere e in molti casi di ricomporre i rapporti con il patriziato genovese, che si sono protratti anche dopo il ritorno ad Anversa del maestro.

Il Ministero della Cultura ha riconosciuto il rilevante interesse culturale e scientifico della mostra, aggiungendo una particolare menzione

per il rapporto che l’esposizione intesse con il territorio attraverso una serie di iniziative che vedono il coinvolgimento di musei di Genova e altre istituzioni pubbliche e private.

In effetti, di grande rilievo il progetto Genova per Rubens. A Network, ideato e curato da Anna Orlando: una fitta rete di collaborazioni che ha consentito di comporre focus conoscitivi, appuntamenti culturali, aperture straordinarie, eventi collaterali e ulteriori progetti espositivi intorno alla figura di Rubens.

Tre i volumi pubblicati da Electa in occasione della mostra, con la curatela di Anna Orlando: il catalogo, anche a cura di Nils Büttner, presenta tutte le novità e le scoperte di attribuzione dovute alle nuove ricerche e gli importanti aggiornamenti frutto della preparazione dell’esposizione; la guida alla mostra; la guida A Genova con Rubens che accompagna nell’itinerario rubensiano alla scoperta dei capolavori nei palazzi genovesi e nelle chiese che certamente Rubens visitò.

Abscondita ha pubblicato ‘Palazzi di Genova’, a cura di Anna Orlando, il volume che Pietro Paolo Rubens, già stabilitosi ad Anversa, editò a proprie spese nel 1622

e di cui ricorrono i 400 anni dalla pubblicazione.

La mostra è aperta tutti i giorni con i seguenti orari:

lunedì > dalle 14:00 alle 19:00. La mattina la mostra apre su richiesta per gruppi scolastici

martedì, mercoledì, giovedì > dalle 9:00 alle 19:00

venerdì > dalle 9:00 alle 21:00

sabato > dalle 10:00 alle 20:00

domenica > dalle 10:00 alle 19:00

La mostra resta aperta sabato 31 dicembre dalle 9:00 alle 2:00 di notte, domenica 1° gennaio dalla 10:00 alle 19:00 e lunedì 2 gennaio anche dal mattino: dalle 10:00 alle 20:00.

Per ulteriori informazioni:

www.palazzoducale.genova.it