Presidente Regione Lazio si racconta in intervista al Secolo d’Italia

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si racconta in un’intervista rilasciata oggi, 27 luglio, al quotidiano Secolo d’Italia e pubblicata online, attraverso ‘cinque parole chiave’: ascolto e dialogo, programmazione, dignità, concretezza, visione e futuro.

La mia storia personale è fatta di ascolto e dialogo. Se non avessi ascoltato le persone e dialogato con tutti non avrei raggiunto gli obiettivi prefissati.

Programmazione

È un qualcosa che nel mio caso viene dall’esperienza manageriale e anche da quella umanitaria, soprattutto per quel che concerne il ‘fattore tempo’: se non si agisce con un preciso calendario, ponendosi sfide e scadenze per misurare il superamento delle stesse, non si va da nessuna parte e si rischia di rimanere schiacciati dalla burocrazia.

Dignità

L’affermazione della dignità dell’essere umano, in qualunque circostanza, è quello che mi muove da sempre, come avvocato, come manager e, a maggior ragione, come volontario.

In questa nuova veste il senso profondo del mio agire non cambia. Ed è anche il motivo per cui ho deciso di mantenere la scomoda delega alla sanità: voglio garantire l’effettivo diritto alla salute ai cittadini del Lazio, così come sancito dall’art.32 della Costituzione.