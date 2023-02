Presentazione Sesto rapporto sulla povertà in Toscana

In programma il 23 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Una fotografia accurata e aggiornata sulla povertà in Toscana e sulle misure in atto per fronteggiarla.

Il rapporto annuale sulle povertà e l’inclusione sociale in Toscana elaborato dall’Osservatorio sociale regionale sarà presentato giovedì 23 febbraio a Firenze presso la presidenza della Regione, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Sala Pegaso.

I lavori saranno aperti, ore 9:30, dall’intervento di saluto del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’Assessore alle politiche sociali Serena Spinelli.

Nel corso della mattinata si susseguiranno gli interventi di tecnici, funzionari e dirigenti regionali, docenti universitari, rappresentanti di realtà che hanno contribuito a realizzare il rapporto.

I lavori saranno conclusi a fine mattina con un intervento dell’Assessore Spinelli.

Sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta streaming all’indirizzo www.regione.toscana.it/diretta-streaming.

Alle 11:30 è in programma un briefing con i giornalisti in cui l’assessora Spinelli illustrerà i contenuti del rapporto.