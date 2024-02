Presentata opera dedicata alla Regione Lazio con Rocca e Baldassarre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Presso la Presidenza della Regione Lazio, in vista del centenario della Sagra dell’Uva di Marino, l’artista Saverio Marrocco ha donato all’Ente un’opera d’arte raffigurante il Lazio, alla presenza del Presidente della Giunta, Francesco Rocca, dell’Assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, e del sindaco di Marino, Stefano Cecchi.

L’Assessore Baldassarre ha dichiarato:

È significativo accogliere in questa sede un’opera dedicata alla nostra terra, nata anche per celebrare una importante occasione, come il prossimo centenario della Sagra dell’Uva di Marino, la più antica d’Italia, che si tiene ogni anno dal 1925 la prima domenica di ottobre.

Un’occasione per promuovere talenti ed eccellenze del territorio regionale, vino, cultura, l’incantevole ecosistema dei Castelli, il sapere degli artigiani.

Eccellenze che questa opera esemplifica e che ribadiamo qui, nella casa di tutti i cittadini del Lazio.