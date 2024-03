Polizia Locale Napoli donerà cento uova pasquali ai bambini del Vasto

La cerimonia di consegna è in programma il 28 marzo alla Chiesa del Buon Consiglio

Domani, giovedì 28 marzo, alle ore 11:00, presso l’ingresso della Chiesa del Buon Consiglio, in via Milano 43 – saranno distribuite ai bambini della zona del Vasto cento uova pasquali donate dalla Polizia Locale, Unità operativa San Lorenzo, che ha raccolto fondi per l’iniziativa di beneficenza promossa in collaborazione con la Chiesa del Buon Consiglio.

Interverranno l’Assessore alla Legalità e alla Polizia Locale Antonio De Iesu, il Comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito ed il Presidente della IV Municipalità Maria Caniglia.