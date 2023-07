Pizzaiolo Attilio Albachiara eccellenza di Borgo Fiuzzi Resort & Spa

Un motivo in più per soggiornare nella splendida Praia a Mare (CS)

La novità per la stagione 2023 del Borgo Fiuzzi Resort & Spa a Praia a Mare (CS) è l’apertura della Pizzeria posta al piano terra del resort adiacente alla piscina.

La proprietà, infatti, ha deciso di puntare all’esperienza del maestro Attilio Albachiara, campione del mondo della pizza S.T.G..

Gli ospiti di tutto il mondo potranno gustare la vera pizza napoletana preparata da un pizzaiolo più che veterano nel campo, accompagnato da uno staff scelto e selezionato per il percorso.

La pizzeria è aperta tutti i giorni a pranzo e cena per gli ospiti della struttura e anche per il pubblico esterno, previa prenotazione.

Ma conosciamo meglio l’artista della pizza.

Attilio Abachiara nasce nel 1976, mentre nel 1978 il sig. Andrea Albachiara e la sig.ra Filomena Piscopo, suoi genitori, hanno un ristorante – pizzeria nel rione Rravina, ad Acerra (NA), successivamente nel 1987 decidono di spostare la loro attività nella zona del corso Vittorio Emanuele creando la nuova pizzeria ‘La dolce vita’.

Ancora più indietro il nonno Attilio e la nonna Antonietta erano già abili commercianti dal 1959 con il ‘Bar del commercio’ coloniali e pasticceria, nel 1962 ampliano l’attività con il ristorante pizzeria ‘Pulcinella’ situato sempre sul corso Vittorio Emanuele.

Un bambino che cresceva dunque tra commercio, tradizioni, passioni, cibo e ottima pizza, con i soliti semplici ingredienti acqua e farina, forno e legna, il tempo trascorreva portandolo a capire i ‘trucchi del mestiere’, perché come risulta ormai chiaro solo l’esperienza rende professionale un’arte come quella di saper fare la pizza.

Ben presto proprio sostituisce le abili mani del padre, diventando il primo pizzaiolo de ‘La dolce vita’, per poi dare un nuovo look al locale nel 2003 che diventa, così, la pizzeria ‘Da Attilio’.

In una zona circondata da tanti problemi spicca il fervore che anima la passione che Attilio mette nel suo lavoro, tutti parlano nel paese della sua pizza, la sua dedizione e la sua costanza lo portano a competere in vari trofei anche a livello mondiale aggiudicandosi, infatti, il primo posto di campione del mondo pizza S.T.G. nel 2011 a Napoli e nel 2015 a Parma.

Il resort

Il resort è stato inaugurato nel giugno 2011, Borgo di Fiuzzi Resort & Spa sorge in località Praia a Mare (CS) nella parte alta della costa tirrenica calabrese, a soli 15 km si trova l’incantevole centro storico di Maratea.

La località è molto vivace in estate e offre chilometri di splendide spiagge tra le quali Fiuzzi, un vero fiore all’occhiello della costa calabrese. Di fronte alla spiaggia di Fiuzzi si trova l’Isola di Dino, meta ideale per i sub e per gli amanti della tranquillità e della natura incontaminata.

Il resort si trova a circa 1,8 km dal centro della località Praia a Mare, raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il lungomare, con pista ciclabile.

La struttura sorge a pochi metri dalla propria spiaggia privata, su un mare limpido e cristallino di fronte all’Isola di Dino, mare premiato con la bandiera Blu 2022.

Sono 345 le camere, ubicate in varie unità a più piani, collegate tra loro anche tramite ascensori, tutte accuratamente arredate con elementi di design e dotate di tutti i confort.

Disponibili camere per ospiti diversamente abili, solo vista corte. Dopo 12 anni, Italiana Hotels ha deciso di affidarsi all’eccellenza in materia di design alberghiero, affidandosi a Varro Design, per ridare un nuovo volto ad una struttura già spettacolare di suo, in linea con le ultime tendenze, portando all’interno del Resort la percezione del comfort e degli elementi che determinano la qualità di un soggiorno.

Ristoranti e bar

Il Ristorante ‘L’Isola’ è quello principale, dove vengono serviti, a buffet, prima colazione, pranzo e cena. È composto da un’ampia sala interna climatizzata e da 3 terrazze panoramiche esterne e coperte, dalle quali si gode una spettacolare vista dell’isola di Dino e del mare circostante.

Per quanto concerne ristoranti e bar abbiamo:

– il Ristorante ‘L’Isola’, situato al primo piano, per le pensioni complete, un menu a buffet ricco per soddisfare il palato di tutti.

– Il Ristorante ‘Il Corallo’, situato al piano superiore, raggiungibile tramite ascensore e scale, aperto anche alla clientela esterna, offre un servizio con menu à la carte alla scoperta delle creazioni dello chef.

– Il Beach Bar direttamente sulla spiaggia privata del resort, il ‘Barracuda’ situato nei pressi della piscina in posizione strategica e facilmente raggiungibile dalle vaste aree comuni, uno dei punti di forza della struttura, offre servizio in qualsiasi momento della giornata.

Borgo di Fiuzzi Resort & Spa a Praia a Mare (CS)

Indirizzo: Contrada Fiuzzi, 87028 Praia a Mare CS

Telefono +39 0985776481

Aperto tutti i giorni da maggio a settembre