‘Pianeta Mare’, al festival di cinema anche i video con lo smartphone

Dal 5 all’8 ottobre al museo Darwin-Dohrn in Villa comunale e al Cinema Academy Astra si svolgerà il festival ‘Pianeta Mare’, con un omaggio alla memoria del naturalista tedesco Felix Anton Dohrn, che fondò la stazione zoologica di Napoli, e dello studioso francese Etienne Jules Marey, che a Napoli osservava il movimento degli animali col “fucile fotografico” di sua invenzione.

La rassegna ambisce ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza e alla cura del mare; una sezione speciale è dedicata ai video da un minuto realizzati col telefonino da giovani fino a 30 anni.

Questa mattina, 5 settembre, alla darsena Acton l’associazione «Scugnizzi a vela», che lavora per l’integrazione dei ragazzi a rischio, ha guidato una missione in mare per effettuare riprese nel golfo e realizzare video che saranno proiettati al Festival.