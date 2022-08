Pegaso per sport ai Guelfi Firenze, campioni d’Italia di football USA

La cerimonia è avvenuta a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Ad onore e prestigio dello sport in Toscana.

Con questa motivazione il Presidente della Regione ha consegnato il prestigioso premio nelle mani del Presidente dei Guelfi Alessandro Dallai nel corso di una cerimonia nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Il Pegaso per lo sport è il massimo riconoscimento che la Regione assegna dal 1996 per rendere omaggio alle imprese sportive degli atleti toscani sui palcoscenici nazionali ed internazionali.

Il 2 luglio scorso gli Estra Guelfi Firenze si sono laureati campioni d’Italia, dopo uno storico match contro i Seamen Milano. Il primo scudetto conquistato da parte di una società sportiva fiorentina maschile dal lontano 1980.

È stato il coronamento di un sogno, nato da una scelta coraggiosa di 5 giocatori fiorentini che nel 2000 hanno deciso di rifondare una squadra di football americano nel capoluogo toscano.

Lo spirito di appartenenza, l’orgoglio di rappresentare un territorio e una città dalla storia millenaria, l’amore profondo per le proprie radici, sono alcuni dei valori che animano i ragazzi campioni d’Italia.

Lo scudetto che arriva a Firenze e in Toscana è un fatto che va valorizzato, come ha detto il presidente della Regione, sottolineando che questo è un premio ad una società che ha fatto un vanto dell’impegno per la diffusione dello sport, ma anche dell’organizzazione e gestione del proprio impianto sportivo.

Ha detto il Presidente dei Guelfi Alessandro Dallai:

Ho la fortuna di essere il Presidente di questa squadra da 21 anni, ogni sacrificio è stato ripagato con la realizzazione di questo sogno, ma ora il mio obiettivo e continuare a fare sognare tutti quelli che ci amano.

Dopo la conquista dello scudetto, l’ambizione della squadra è infatti quella di portare in alto il nome di Firenze e della Toscana anche in Europa.