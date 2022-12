Parte la campagna abbonamenti 2023 della Reggia di Caserta

Con ReggiaCard 2023 vivi la Meraviglia tutto l’anno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta.

A Natale regala la Reggia di Caserta!

Al via la campagna abbonamenti ReggiaCard2023: dal 12 dicembre disponibili online, dal 15 dicembre sarà possibile acquistarli anche in biglietteria.

Per queste feste regala un’esperienza lunga un anno intero in uno luoghi più belli del mondo.

Quattro le tipologie di abbonamento disponibili: ‘Ercole’, ‘Venere’, ‘Atlante’, ‘Leoni’, con valenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’abbonamento ‘Ercole’, per adulti dai 31 ai 64 anni, ha un costo di €50,00;

l’abbonamento ‘Venere’, per giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni, ha un costo di €35,00;

l’abbonamento ‘Atlante’, per persone con età superiore ai 65 anni, al costo di €35,00;

l’abbonamento ‘Leoni’, per due, al costo di €80,00.

Tanti i vantaggi per i titolari di ReggiaCard2023:

ingresso senza prenotazione, salvo esigenze organizzative e di corretta gestione dei flussi;

accesso ad Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese;

accesso gratuito alle iniziative di valorizzazione e alle aperture serali; iscrizione alla newsletter della Reggia di Caserta.

Gli abbonati potranno, inoltre, approfittare delle offerte dei concessionari dei servizi museali e dei partner dell’Istituto:

Sconto del 15% su audioguide e visite guidate – Opera Laboratori

Sconto del 15% sui libri e del 5% sui gadget – Bookshop Colonnese & Friends

Sconto colazione e dessert – Caffetteria Consorzio Daman/Buvette Consorzio Daman, tutti i dettagli sul sito Internet della Reggia di Caserta

Sconto del 15% sul pranzo – Ristorantino Diana e Atteone Consorzio Daman

Sconto del 5% su selezione liquori Antica Distilleria Petrone presso il bookshop

Sconto del 15% su selezione prodotti Tenuta Fontana e visita guidata alla Vigna di San Silvestro, scrivere a info@tenutafontana.com.

Acquistando ReggiaCard 2023 dal 15 dicembre presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone si riceverà una card plastificata che potrà essere utilizzata direttamente per l’ingresso al Monumento.

Sarà possibile, però, comprare l’abbonamento anche online sulla piattaforma TicketOne già dal 12 dicembre. In tal caso, non si avrà diritto alla card plastificata ma si riceverà una mail di conferma dalla quale sarà possibile scaricare il codice a barre.

Per accedere sarà necessario esibirlo, non è richiesta la stampa, è possibile mostrarlo anche da dispositivo mobile, insieme a un documento di identità.

La Reggia Card è nominale, non cedibile, non modificabile, non rimborsabile. Non è prevista alcuna proroga della scadenza, né di rimborso in caso di chiusura della Reggia di Caserta.

Dovrà essere utilizzata nelle modalità previste per l’accesso con esibizione e presentazione di un documento di identità valido, assicurando il tracciamento dai dispositivi del personale. In qualsiasi momento, su richiesta del personale che opera a diverso titolo nel complesso, è fatto l’obbligo di esibizione del titolo.

In caso di furto o smarrimento, la richiesta di duplicato va presentata alla biglietteria con autocertificazione. Il duplicato verrà rilasciato in formato card e avrà un costo di €10,00 da corrispondere all’atto della richiesta.

L’acquisto dell’abbonamento comporta l’accettazione del regolamento di visita del Museo consultabile sul sito istituzionale reggiadicaserta.cultura.gov.it.

L’acquisto in biglietteria dal 15 dicembre sarà possibile in tutti i giorni di apertura del Museo dalle ore 16:00 alle ore 18:00, ad eccezione di sabato, domenica e festivi e del periodo compreso tra il 27 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 e dal 6 all’8 gennaio 2023, e tutti i mercoledì anche dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Sarà necessario avere con sé un documento di identità valido.