Pareggio in trasferta per la Cesport Italia

Alessandro Esposito nel finale regala un punto ai gialloblù

Buon pari per la Cesport Italia che nella piscina Otrè di Noci (BA) pareggia per 12 – 12 contro i padroni di casa del CUS Bari, formazione che l’anno scorso si è classificata al secondo posto del girone.

Dopo quattro tempi dai mille volti ed infiniti capovolgimenti, le due squadre di dividono la posta in palio; tanti errori da rivedere e tante belle cose mostrate dai ragazzi di Gagliotta che restano imbattuti nell’unica trasferta fuori regione del campionato.

Primo quarto ricco di gol, col Bari forte sull’acceleratore fin dall’inizio, Cesport costretta ad inseguire e dopo i primi otto minuti sono i gialloblù a condurre le operazioni per 5 – 4 grazie a Bouchè, Femiano, Claudio Corcione e Dario Esposito per due volte.

Secondo tempo equilibrato con la Cesport che deve nuovamente respingere l’assalto della squadra di casa; i quattro gol per parte mandano i partenopei avanti per 9 – 8 al cambio campo con Femiano e Bouchè a bersaglio entrambi per due volte tra gli ospiti.

Nella terza frazione la Cesport inizia a sentire un po’ di stanchezza, complice anche il lungo viaggio, il CUS ne approfitta per ribaltare le operazioni conducendo per 11 – 10 ad otto minuti dal termine con Dario Esposito a segno per i gialloblù.

Bouchè pareggia i conti, il CUS torna avanti e solo a quattro secondi dalla fine la Cesport riesce a recuperare il risultato grazie ad Alessandro Esposito e alla presenza in attacco nell’ultima azione dopo il time out del portiere Luca Orbinato.

Buon punto per come si era messa la situazione, peccato per i tanti errori che la Cesport ha pagato caro, ma il pari è sicuramente il risultato più giusto.

Archiviato il match di oggi, la Cesport tornerà in acqua sabato 28 gennaio alle 18:00 in casa contro la Rari Nantes Napoli.

Cesport: Torti, D’Onofrio, Pasquariello, Perrotta, Bouchè 4, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 3, Corcione R., Esposito A. 1, Grazioso, Femiano 3, Orbinato. All. Gagliotta.