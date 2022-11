Oman: Mascate ospita tifosi per World Cup in Qatar

Presentato il programma di iniziative per gli ospiti che faranno base nel Sultanato andando a Doha per seguire i mondiali di calcio

Si è tenuto presso l’Oman Convention and Exhibition Center un incontro introduttivo sui preparativi del Sultanato dell’Oman che hanno accompagnato la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Ospitati dal Sultanato dell’Oman e dai rappresentati dal Ministero dell’Informazione locale, i funzionari del Comitato direttivo hanno tenuto un incontro con numerosi giornalisti provenienti da diversi paesi europei.

Durante l’incontro è stato rivisto il programma del Sultanato dell’Oman in vista della Coppa del Mondo del Qatar 2022 e si è discusso sulle strutture e gli incentivi previsti nel programma per l’accoglienza dei tifosi, pacchetti e programmi turistici in collaborazione con le istituzioni competenti, nonché il campagne promozionali.

Tra questi c’è il concorso “Half Time For Oman”, che si rivolge a un pubblico esterno al Sultanato, ed è stato lanciato sulle piattaforme dei social media per vincere vacanze gratuite attraverso la piattaforma dell’operatore di viaggi nazionale Visit Oman, in collaborazione con l’Oman Air.

Sono stati anche esaminati i preparativi per il Football Fans Festival che si terrà presso l’Oman Convention and Exhibition Center durante la Coppa del Mondo, che include la proiezione di tutte le partite della Coppa del Mondo dal vivo e molte attività ed eventi di intrattenimento di accompagnamento.

Attraverso il programma sono state presentate una serie di strutture per offrire un’esperienza unica ai visitatori e a tutti i titolari di carta Hayya.

All’inizio del mese, il Ministero del Patrimonio e del Turismo omanita ha annunciato che l’Oman offrirà visti gratuiti di 60 giorni per ingressi multipli ai tifosi della Coppa del Mondo in possesso di Hayya Card, l’ID personalizzato richiesto per partecipare a qualsiasi partita della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

Oltre al visto per gli appassionati di calcio, ci saranno corsie preferenziali all’aeroporto internazionale di Muscat, un villaggio per i festival della Coppa del Mondo di 9.000 mq presso l’Oman Convention and Exhibition Center e una serie di altre attività che si terranno in tutto l’Oman.

I titolari di Hayya Card possono essere accompagnati da parenti di primo grado per il soggiorno in Oman e il visto può anche essere cambiato in un’altra categoria mentre si trovano nel sultanato.

Saranno stabilite fermate speciali per il flusso regolare dei fan da e per l’aeroporto.

L’Oman sta facendo offerte turistiche attraverso 20.000 camere d’albergo e più di 200 prodotti turistici in collaborazione con più di 35 operatori locali e dieci trasportatori terrestri.

Gli incentivi offerti spingeranno diverse squadre di paesi di alto profilo a organizzare il loro ritiro preparatorio in Oman, che attirerà fan da tutto il mondo e aiuterà il turismo locale.

Le iniziative dell’Oman di visto gratuito per ingressi multipli, 24 voli giornalieri Match Day Shuttle, programmi aeroportuali e di trasporto e il recente annuncio di ospitare la squadra di calcio tedesca per una partita amichevole porteranno senza dubbio un incredibile afflusso di viaggiatori nel sultanato. Tuttavia, ulteriori iniziative come lo svolgimento di viaggi a prezzi accessibili che mettono in evidenza la ricca cultura e il patrimonio dell’Oman, lo svolgimento di partite di calcio amichevoli nel paese durante questo periodo e la nomina di traduttori in aree chiave come aeroporti e hotel, miglioreranno l’esperienza dei tifosi di calcio.

Il sultanato ha un immenso potenziale per il turismo durante la Coppa del Mondo. L’Oman ha una natura incontaminata, storia e infrastrutture moderne: tutti gli elementi necessari per conquistare i turisti internazionali.