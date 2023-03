Nuovo codice appalti: corso ESTAR rivolto al personale interno

Si è svolto in tre giornate: a Firenze, Siena e Pisa. Analizzate le novità più importanti

Dal 1° aprile 2023 entrerà in vigore il nuovo codice nazionale degli appalti, che avrà piena efficacia da luglio.

Ma ESTAR, ente di supporto tecnico amministrativo della sanità toscana, ha anticipato i tempi e già realizzato un primo corso di formazione destinato al personale che opera nel settore delle gare, articolato su tre giornate e tenutosi a Firenze, Siena e Pisa.

In cattedra c’erano due avvocati esperti del settore appalti, Piero Fidanza e Mauro Mammana, e un magistrato del TAR, Marcello Faviere. Hanno partecipato in duecentocinquanta, in presenza e in collegamento da remoto: teoria ma anche esercitazioni pratiche.

In particolare nei tre incontri sono state trattate le più significative novità del nuovo corpo normativo e le principali ricadute operative per la centrale di committenza della sanità toscana e per tutto il sistema sanitario.

Il nuovo codice introduce tra i principi generali quello del risultato, modifica il ruolo e la funzione del RUP, ovvero il responsabile unico del procedimento, e prevede la completa dematerializzazione dell’intero ciclo della contrattualizzazione. Punta anche sulla semplificazione e fa propri i più recenti indirizzi giurisprudenziali.

Il nuovo Direttore generale di ESTAR, Massimo Braganti, alla guida dell’ente da poche settimane, ha partecipato alla prima giornata del corso.

