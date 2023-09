Next Generation EU, Bilancio UE e fondi BEI: opportunità per Puglia

L’evento è un programma il 15 settembre alla Fiera del Levante di Bari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e con la Regione Puglia, organizza, il 15 settembre, ore 9:00, alla Fiera del Levante di Bari, un evento di confronto sui fondi UE a disposizione per il rilancio della Puglia, dal titolo ‘Next Generation EU, Bilancio UE e fondi BEI: opportunità per imprese e cittadini della Puglia’.

Parteciperanno, tra gli altri, la Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e il Presidente della Regione Michele Emiliano.

I lavori, aperti dai saluti istituzionali del Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e del capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti, saranno introdotti dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Seguirà un intervento in video collegamento della Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (S&D-PD).

L’evento continuerà con un focus su ‘La Regione Puglia e i fondi europei’ nel quale interverranno Mariateresa Di Giacomo, capo unità alla Banca Europea degli Investimenti per gli Strumenti Finanziari, Andrea Nuzzi, responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie Cassa Depositi e Prestiti, Pasquale Orlando dell’Autorità di Gestione FESR-FSE+ e Raffale Piemontese, Assessore al Bilancio e Programmazione della regione Puglia.

A seguire due panel di confronto tra gli attori locali ed europei.

Il primo, su Industria, infrastrutture e lavoro, vedrà la partecipazione dell’eurodeputato Denis Nesci (ECR-FdI), degli Assessori regionali Alessandro Delli Noci, industria e infrastrutture, e Sebastiano Leo, lavoro, e di stakeholder del settore.

Nel secondo, su Agricoltura, sostenibilità, cultura e turismo, interverranno i deputati europei Rosa D’Amato (Verdi) e Massimo Casanova (ID-Lega) e gli Assessori Donato Pentassuglia, agricoltura, Gianfranco Lopane, cultura e turismo, e Anna Grazia Maraschio, sostenibilità, oltre a rappresentanti delle categorie interessate.

Il Presidente Michele Emiliano concluderà l’incontro, moderato da Antonio Stornaiolo.