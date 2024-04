Nella Settimana Santa SMOCSG in Calabria vicino a bambini e bisognosi

Donate uova di Pasqua e colombe ai meno fortunati

Nell’ambito delle iniziative stabilite nell’incontro di Lamezia Terme (CZ) il 16 marzo 2024, per merito della sensibilità e con l’apporto economico personale dei Cavalieri, delle Dame e dei Postulanti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio residenti nei territori di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, sono state donate delle uova e delle colombe pasquali ai bambini e alle famiglie meno fortunati che si trovino in situazioni di difficoltà.

La Santa Pasqua è culmine nella vita delle comunità Cristiane e l’uovo pasquale continua ad essere per i bambini messaggio di Speranza, Rinascita, Vita.

Tutti i bambini dovrebbero poter vivere con serenità questo momento. Con tale scopo sono state realizzate alcune iniziative in terra calabrese. Le uova e le colombe pasquali acquistate, sono state consegnate nei giorni della Settimana Santa a diverse realtà territoriali, sotto la supervisione e con il coordinamento del Luogotenente per il Sud Italia, Isole escluse, della Real Commissione per l’Italia, S.E. il Marchese Don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Cavaliere Gran Croce di Giustizia, che ha fatto giungere il suo plauso per l’iniziativa ai Cavalieri, alle Dame e ai Postulanti della regione bruzia.

L’occasione è stata propizia anche per illustrare agli enti territoriali coinvolti, i principi ispiratori e le azioni spirituali, culturali, umanitarie e socio-caritative in conformità con i principi Cristiani, promosse dalla Sacra Milizia Costantiniana.

Innanzitutto, una rappresentanza di Cavalieri, Dame e Postulanti della Sacra Milizia Costantiniana presenti dei territori di Reggio Calabria e Vibo Valentia, guidata dal Dott. Emanuele Nazario Scarlata, Cavaliere di Merito con Placca d’Argento, insieme al Parroco di Riparo – Prumo – Cannavò Don Giovanni Gattuso, Cappellano di Merito, hanno consegnato delle uova pasquali all’Emporio della Solidarietà ‘Genezareth un riparo per la crisi’.

Questo sodalizio di carità, promosso dalla Caritas diocesana di Reggio Calabria, ha sede presso i locali parrocchiali di Santa Maria della Neve in località Riparo di Reggio Calabria.

Le finalità dell’Emporio sono l’accoglienza e l’ascolto di persone in difficoltà sia economiche che sociali, sostenendole nel percorso di reinserimento e reazione di fronte alle intemperie della vita, sensibilizzandole nelle scelte consapevoli ed autonome di acquisto, di riduzione dello spreco alimentare e di sensibilizzazione ad un consumo responsabile e solidale.

I servizi dell’Emporio sono rivolti ai nuclei familiari, italiani e non, con presenza di minori residenti e/o domiciliati nell’ambito della Diocesi di Reggio Calabria – Bova che versino in condizione di difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e sociale.

La seconda consegna effettuata, che ha visto la medesima rappresentanza Costantiniana, è stata all’Amministratore parrocchiale Don Domenico Foti, di una fornitura di uova pasquali per i bambini bisognosi della parrocchia di San Giuseppe in Annà di Melito di Porto Salvo, per tramite dell’ufficio Caritas parrocchiale.

La terza donazione da parte della medesima rappresentanza Costantiniana, ha visto la consegna di uova pasquali alla Madre Superiora Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Immacolata, Suor Maria Sestito, presenti volontarie ed educatrici, per i bambini dell’istituto.

Le Suore Immacolatine si occupano dei minori a rischio di Reggio Calabria. Presenti nella città dello Stretto fin dal 1898, sono nel tempo diventate un ‘punto fermo’ nell’ambito della solidarietà e sostegno alla comunità, promuovendo inoltre, percorsi educativi rivolti a bambine e bambini in difficoltà, in condizioni di svantaggio socio-economico e di minori allontanati dalle famiglie di origine.

Per ultimo in ordine temporale, la medesima rappresentanza Costantiniana ha consegnato delle uova pasquali alla Dott.ssa Roberta Zehender, Responsabile dell’Associazione Volontari Ospedalieri, AVO, di Reggio Calabria, destinate ai piccoli degenti della UOC di Pediatria, diretta dal Dott. Domenico Minasi, del Grande Ospedale Metropolitano, GOM, di Reggio Calabria.

L’AVO ha lo scopo di garantire in ospedale una figura amica, che si prenda cura del malato e delle sue «piccole» necessità, alle quali il personale ospedaliero non può sempre provvedere.

L’AVO annovera numerosi volontari attivi in diverse strutture ospedaliere e case di riposo di città italiane, Reggio Calabria compresa.