Nardini e Mercatali inaugurano sportello ARTI di Marradi (FI)

Avrà sede nel Municipio

Da oggi, 5 giugno, i servizi pubblici per l’impiego si estendono nell’Alto Mugello.

A Marradi (FI), nella sede del Municipio in piazza Scalelle è stato inaugurato questa mattina il nuovo sportello decentrato di Arti, Agenzia regionale toscana per l’impiego.

A tagliare il nastro l’Assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e il Vicesindaco Vittoria Mercatali, in rappresentanza del sindaco Tommaso Triberti, convocato a Brisighella (RA) per un incontro con la Provincia di Ravenna e la Protezione Civile delloEmilia-Romagna in merito alla recente frana di San Cassiano.

Lo sportello sarà aperto ogni 2° e 4° lunedì del mese dalle 9:30 alle 13:30. Offrirà servizi per cittadine, cittadini e imprese: prima accoglienza e informazione orientativa.

Su appuntamento sarà possibile effettuare la prima iscrizione al collocamento ordinario o mirato ex lege 68/99, iscrizione allo stato di disoccupazione, elaborare percorsi di orientamento individualizzato.

L’apertura di questo nuovo sportello a Marradi conferma la volontà di Regione Toscana di rendere sempre più capillari i punti di accesso alle politiche del lavoro, a partire dalle aree interne e periferiche.

Un obiettivo che rientra nell’ambito di GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal PNRR.

In questo caso, lo sportello consentirà di servire l’utenza residente a Marradi, ottimizzando il lavoro del Centro per l’Impiego di Borgo San Lorenzo.

Analogamente a quanto già avvenuto in altri territori della regione, la collocazione di questo sportello è il risultato dell’analisi effettuata circa i numeri della popolazione, le caratteristiche geografiche del territorio, la capacità di migliorare l’accessibilità di cittadine, cittadine e imprese alla rete.

Ha osservato l’Assessore Nardini:

Prosegue l’impegno per potenziare la rete regionale dei centri per l’impiego. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio – economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso al Programma di politiche attive del lavoro GOL finanziato con il PNRR, al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021 – 2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Voglio ringraziare il Sindaco di Marradi per essersi prontamente attivato rendendo possibile questa nuova apertura.

