Interventi di pulizia radicale di oltre 60 strade delle dieci Municipalità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Proseguono le attività dell’iniziativa ‘Quartiere Pulito 2023’ che interesserà, in questa prima fase, oltre 60 strade delle dieci Municipalità nelle quali sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti.

Coinvolte oggi le Municipalità 4 e 8 con operazioni di pulizia al Corso Garibaldi e in Via Santa Maria a Cubito.

Domani, martedì 21 sarà la volta della Municipalità 5 con via Morghen e Municipalità 10 con via Giulio Cesare e traverse.

Mercoledì 22 marzo invece toccherà alla Municipalità 1 con Via Riviera di Chiaia, da Villa Pignatelli a via Arco Mirelli. e alla Municipalità 9 con via Provinciale Napoli e via Salvador Dalí.

A seguire tutte le altre Municipalità secondo il calendario pubblicato sul sito all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/quartierepulito.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all’igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Utilizzati da ASIA mezzi satellite per la rimozione dei depositi di rifiuti, 2 spazzatrici e 2 lavastrade, oltre a camion gru per il sollevamento delle campane e mezzi per il lavaggio ad alta pressione dei cassonetti e dell’area sottostante le campane.

Impegnate in strada 2 squadre da 10 persone per il diserbo e la pulizia tramite soffioni ad aria, rimozione rifiuti e lavaggio strade.

Ha spiegato l’Assessore Santagada:

Proseguono con ottimi risultati le operazioni di pulizia che abbiamo avviato in questi giorni, si tratta per ora di interventi straordinari, che non erano mai stati effettuati prima. Il nostro obiettivo è di metterli a regime a cadenza periodica secondo un calendario predeterminato non appena si realizzerà l’incremento delle risorse umane e dei mezzi impiegabili, sia da parte di ASIA che della Polizia Locale.

Ha sottolineato l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu: