Napoli, Manfredi a evento sulla sicurezza stradale

Appuntamento il 27 febbraio all’IPSEOA ‘Duca di Buonvicino’

Si svolgerà domani, 27 febbraio 2024, alle ore 11:00, presso Istituto Professionale per i Servizi per Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera ‘Duca di Buonvicino’, Calata Capodichino, 126, l’evento ‘Sicurezza stradale, una responsabilità condivisa tra i rider e la città’, alla presenza di Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Locale e alla Legalità, Chiara Marciani, Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro Daniele Contini – Country Manager, Just Eat Italia, che testimonia l’impegno del Comune di Napoli e di Just Eat per migliorare la sicurezza stradale attraverso iniziative congiunte, incentrate su educazione e formazione, per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori e ai cittadini.

L’evento sarà l’occasione per presentare la Carta della Sicurezza Stradale, un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale dei lavoratori e dei cittadini attraverso una specifica dichiarazione di intenti in 9 punti che prevede iniziative congiunte, incentrate su educazione e formazione, da parte dell’amministrazione e dell’azienda.