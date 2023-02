Napoli, lavori in via Guantai ad Orsolone

Dispositivo di traffico in vigore dal 13 febbraio al 17 marzo

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di posa cavi da parte della Società e-distribuzione S.p.A., per il potenziamento della rete, è stato istituito dal 13 febbraio al 17 marzo un particolare dispositivo di circolazione in via Guantai ad Orsolone.

In particolare:

1. il senso unico alternato regolato da semafori mobili, per tratti della lunghezza di 35 metri, in funzione dell’avanzamento del cantiere;

2. il limite massimo di velocità di 20 Km/h e il divieto di sorpasso nei tratti di strada di cui al punto 1), di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

Ordinanza