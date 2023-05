Napoli, divieto di sosta zona Stadio Maradona 7 maggio 2023

Esigenze legate allo svolgimento dell’incontro di calcio Napoli – Fiorentina

Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo in alcune strade della Municipalità 10, per esigenze legate allo svolgimento dell’incontro di calcio Napoli – Fiorentina presso lo Stadio Maradona dalle ore 23:00 del 6 maggio alle ore 02:00 del 8 maggio 2023.

È stato istituito con Ordinanza, dalle ore 23:00 del 6 maggio alle ore 02:00 dell’8 maggio 2023 e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di PS, ai fini dello svolgimento dell’incontro di calcio Napoli – Fiorentina presso lo Stadio Maradona, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) lungo le strade come di seguito indicate:

• via G. B. Marino, lungo il tratto compreso tra viale Augusto e via Galeota;

• via Galeota;

• via Jacopo de Gennaro;

• via Tansillo, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e via Jacopo de Gennaro;

• piazzale D’Annunzio;

• tutte le aree di parcheggio di piazzale D’Annunzio da via Pirandello a via Cinthia;

• area di sosta data in concessione alla SSC Napoli ubicata in Piazzale D’Annunzio e delocalizzazione della stessa su via Marconi;

• via Pirandello, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e piazzale D’Annunzio;

• via Marconi, ad eccezione dei soli autoveicoli originariamente accreditati dalla SSC Napoli per il predetto parcheggio dato in concessione su piazzale D’Annunzio.

