Fimer, Fabiani: ‘Ora basta passi falsi.Vigileremo’

La richiesta è stata esplicita, ripetuta e motivata: McLaren – Greybull si presenta al tavolo regionale e chiede alle Istituzioni di seguire il nuovo corso di Fimer per superare gli ‘scossoni’ impressi dalle difficoltà degli ultimi giorni.

Altrettanto netta la risposta di Valerio Fabiani:

Abbiamo ascoltato e raccolto l’appello, assicuriamo il nostro supporto, e comprendiamo la fatica nel rapporto con la proprietà che anche noi, per altri versi, abbiamo dovuto sopportare. Per non parlare dei lavoratori.