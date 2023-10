Monteruscello Fest, 46.500 euro donati a Telethon

Testa e Tammaro: ‘Contribuiamo così alla ricerca sulle malattie senza diagnosi’

Riceviamo e pubblichiamo.

Una donazione da 46.500 euro a Telethon è il risultato dell’edizione 2023 del Monteruscello Fest.

Una cifra che ha doppiato quella dello scorso anno quando furono raccolti, attraverso le donazioni effettuate per accedere all’evento, 20.000 euro.

E così, la formula del Monteruscello Fest, si conferma un reale valore per il territorio: i fondi serviranno a favorire il programma Malattie Senza Diagnosi attuato dal TIGEM, Istituto Telethon di Genetica e Medicina, che è ubicato proprio a Pozzuoli e rappresenta una eccellenza del territorio.

Soddisfazione da parte degli organizzatori dell’evento, quattro imprenditori della zona, i fratelli Daniele e Simone Testa e i fratelli Giovanni e Vincenzo Tammaro.

Hanno dichiarato:

Fare del bene al territorio è la cosa che maggiormente ci riempie di gioia. Era ed è il nostro intento. Ringraziamo le persone che hanno creduto in noi. I 200 operatori del food che hanno voluto partecipare a questa edizione, i 10 chef stellati, gli artisti, le autorità che ci sono state vicine, ma soprattutto i cittadini che hanno voluto effettuare la donazione. Monteruscello non è il centro di Napoli e il fatto che siano venute migliaia di persone è la scommessa di una città turistica conosciuta per il mare che sta ora puntando sulla parte interna, di campagna. Quando abbiamo pensato di raddoppiare le giornate non eravamo sicuri di riuscire a riempirle entrambe e invece siamo riusciti anche a effettuare una donazione doppia rispetto all’anno scorso. Con questa seconda edizione Monteruscello ha dimostrato di essere parte integrante di Pozzuoli, un tutt’uno con il rione Terra.

Il Monteruscello Fest ha avuto il patrocinio del Comune di Pozzuoli, dell’AICAST e della Camera di Commercio, che hanno centrato anche l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del quartiere di Monteruscello attraverso la valorizzazione dei prodotti della filiera agricola e del MAC, Monteruscello Agro City.

Fondamentale il contributo dei partecipanti che hanno garantito il successo della kermesse: Gigi Finizio, Sal Da Vinci, il dj Gigi Soriani con l’affascinante e talentuosa conduttrice del Monteruscello Fest, Fatima Trotta.

La loro partecipazione a titolo gratuito è stata di grande esempio per i cittadini che hanno acquistato il biglietto per contribuire alla raccolta di fondi destinati alla causa benefica, determinando il sold out delle due serate.

A titolo gratuito hanno partecipato anche gli operatori del settore food.