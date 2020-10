Mina Settembre e Napoli: una donna fuori posto, una città sovrapposta

Ci sono autori che giocano con le parole stuzzicando la fantasia del lettore, altri che si concentrano sulla trama e utilizzano poche sfumature per raccontarla, poi ce ne sono alcuni che ascoltano e guardano l’esistenza, da essa traggono ispirazione e, con arte, riescono a costruire nuove storie che pulsano di vita vera, che posseggono il dono di leggere nell’anima, di scavare ed illuminare, a volte anche alleggerire il dolore e dare più forza all’amore celato in ciascuno di noi.

Maurizio de Giovanni appartiene a questa ultima classe di scrittori.

Le sue parole si scoprono senza ingannare, vincono sulla trascuratezza del tempo, hanno la capacità di renderti umano e di sentirti parte integrante di quel presepio brulicante di volti noti e sconosciuti, dimenticati e arsi.

Ogni quartiere, ogni vicolo, ogni palazzo è Napoli ma potrebbe essere anche Istanbul o Atene, Roma o Parigi. Eppure, si è scoperto tardi al pubblico e questo ce lo rende più onesto ai nostri occhi, meno lezioso di tanti altri suoi colleghi. Più vicino a quello che siamo e che svogliatamente, a volte, pensiamo di nascondere.

È un uomo diretto, essenziale, vitale e dalla voce mi è apparso premuroso non solo verso i suoi affetti ma, anche, verso i “suoi” personaggi; tutti, dal protagonista a quello che appare solo in poche righe. Non sono figli ma conoscenti, amici e parenti che ha incontrato nel corso del suo tempo e che oggi continuano a voler vivere e a ricordare attraverso la sua magia. Quel fuoco che appare e lascia storditi, allucinati e indelebilmente scossi come accade a certi sopravvissuti.

Scrivere è un dono che non appartiene a tutti, molti possono chiudere la propria carriera nelle storielle da diario personale, de Giovanni ha una creatività che si rigenera, si rinnova, accudisce, purifica e poi scalpella, parola dopo parola, una storia che abbiamo vissuto, immaginato, sognato, ma che non abbiamo mai imparato veramente a raccontare e a capire.

Nell’esordio dell’intervista mi ha sorpreso con un’affermazione netta ma sincera, coerente con l’immagine prima dell’uomo e poi dello scrittore:

Partiamo dalla sua ultima opera: ‘Troppo freddo per Settembre’. È il secondo romanzo che vede protagonista Gelsomina ‘Mina’ Settembre. Una donna verace e indomabile, pronta ad aiutare chi ha bisogno. Per la sua irruenza e per la sua incapacità a dimenticare un’umanità dolente che la circonda, si trova spesso in situazioni ingarbugliate. Che donna è veramente Mina? Docile, ribelle o…?

È fuori posto nei sentimenti perché è innamorata di un uomo che si comporta malissimo con lei e che non ha la sufficiente sicurezza in se stesso per capirlo e risponde a questo trattamento nella maniera più coerente. È fuori posto anche nel suo passato, con l’ex marito che continua a ritenerla una sorta di “minorata”, perché la sua sensibilità sociale la porta a mettersi nei guai facendola soffrire molto.

Poi è fuori posto nel luogo dove lavora. Ci va con grande passione e con grande coinvolgimento, ma è pur sempre vista come la signora dei quartieri alti. C’è una diffidenza intorno a lei che è difficile da superare. È un muro di sfiducia che in luogo come i Quartieri Spagnoli, che sono come un paese nel centro della città, è arduo a scardinare.

Paga il fatto che è nata e vive in un corpo che in una società maschiocentrica porta a tutta una serie di pensieri e comportamenti lontani dal suo atteso. È fuori posto nel luogo dove è nata e in cui vive, perché è una donna borghese, di quell’alta borghesia che solitamente si disinteressa del resto della città e continua a ballare sul ponte della nave che affonda; mentre lei è portatrice di una sensibilità sociale e un’attenzione agli ultimi che non condivide con nessuno delle persone che le sono vicino, eccetto quando proprio lei riesce a trascinarle, come fa con le sue amiche.

Mina ha la caratteristica di essere una donna fuori posto. Chi vuole capire il personaggio deve entrare nell’ordine di questa idea. È una donna fuori fuoco. È fuori posto nel suo corpo, perché vorrebbe essere apprezzata per la sua dimensione intima, per la sua sensibilità, per la sua intelligenza e per la forza della sua partecipazione civile.

La forza e la bellezza di un romanzo si vedono spesso anche dalla capacità di uno scrittore di raccontare i contorni di una storia e descrivere, raccontare i personaggi che, seppur non principali, arricchiscono l’affresco, rendendolo più completo ed attendibile. Con Mina abbiamo diversi personaggi che sembrano più reali del vero: il ginecologo avvenente “missionario a domicilio” Mimmo Gammardella, il PM rigido e curioso Claudio De Carolis sono esempi concreti…

Nel caso di Mina, quando posso, utilizzo il tono di commedia, che mi diverte moltissimo e corrisponde perfettamente alla natura di ogni scrittore napoletano, tenendo conto che abbiamo avuto modelli immortali come Viviani, Di Giacomo, la Serao, Eduardo, Ferdinando Russo, che sono riusciti a narrare in modo leggero anche grandi tragedie, riconoscendo, appunto, questo registro narrativo in situazioni difficili, il che ti aiuta ad incontrare e dipingere tutti i tipi di personaggi. Con Mina questo succede con facilità perché i Quartieri Spagnoli sono di per sé un protagonista da rappresentare.

Dopo ‘I Bastardi’ e a breve ‘Il Commissario Ricciardi’ vedremo in TV anche Mina. Vuole parlarci del progetto?

Sono convinto che anche questo sarà un lavoro interessante, sperando ottenga lo stesso successo dei ‘Bastardi’, oramai giunti alla terza serie, che stanno finendo di girare. Sono certo che dal punto di vista della storia sarà la migliore. Come per i ‘Bastardi’ anche per ‘Ricciardi’ ho collaborato alla sceneggiatura.

A proposito di Ricciardi che personaggio meraviglioso, così fuori dai canoni del genere, spettrale ma non ambiguo, intenso ma non troppo malinconico, che qualsiasi attore vorrebbe recitare…

La città partenopea è onnipresente nei suoi romanzi. Ha gli occhi malinconici di un commissario, quelli redenti di un ispettore, quelli sospettosi e severi di Sara, eroina di un altro filone dei suoi romanzi, e poi ci sono quelli di Mina. Che Napoli si vede dai suoi occhi?

È una Napoli colorata, molto disordinata e molto confusa. Portatrice di bellissimi valori di dignità e di onestà, ma anche di terribili zone di ombra, dove soprattutto il crimine organizzato compensa praticamente l’assenza dello Stato. La nostra è una città con molti territori dove non si sente la presenza delle Istituzioni, dove ci sono molte zone abbandonate in cui si è generato un sistema alternativo che domina. Questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare nemmeno nella narrazione.

Non mi soffermo sulla camorra in sé non perché io sia un negazionista, ma semplicemente perché non mi interessa evidenziare il funzionamento della macchina, perché di macchina si tratta.

A me interessa approfondire le deviazioni dei sentimenti, quindi i delitti passionali che avvengono anche qui. In questo caso è importante anche far risaltare la frantumazione del pregiudizio, come avviene con alcuni personaggi, uno tra tutti Contini, che possono redimersi, approfittando del carcere come se fosse una vacanza. Prigione intesa come luogo in cui ci si può astrarre per lavorare su se stesso e generare le premesse per uscire dal proprio destino già irrimediabilmente segnato.

Tale caratteristica, paradossalmente, può essere emblematica. In città c’è il 34% di assenteismo scolastico; un ragazzo su tre non frequenta le scuole dell’obbligo. È una realtà da superare; se non lo fanno le istituzioni, e al di là dell’opera stupenda che fa il terzo settore come la solidarietà e le associazioni, ci possono essere ragazzi che, da soli, possono cambiare il proprio destino.

Ho voluto raccontare questo.