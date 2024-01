Marco Damilano a Umbrialibri Politics

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo c’è stata una stagione di grandi compulsioni, di grandi tragedie: le stiamo vedendo alcune in questi ultimi anni.

L’Italia è una sintesi del disordine globale, siamo in un mondo che cerca ancora un punto di crescita dopo quell’ordine, chiamiamolo così, che ha caratterizzato il mondo nel 1900 con la guerra fredda.

È uno dei passaggi dell’intervento del giornalista Marco Damilano, che stamattina, 28 gennaio, in Fondazione Perugia per Umbrialibri Politics, ha presentato il libro ‘La mia piccola patria’, Rizzoli, e partecipato al talk ‘La riscoperta della patria. Tra sentimento e politica’ con Alessandro Campi.

L’Italia non può avere un ruolo se non dentro l’Europa, che però un ruolo non ha, e questa è una grande debolezza.

In eventi come Umbrialibri si discute, si dialoga, si confrontano anche posizioni diverse.

Una cosa che colpisce molto è come tutti i dibattiti siano molto partecipati, con un pubblico molto attento, molto esigente.