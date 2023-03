L’Uccello di fuoco e Trame su misura (volume 1) al Teatro dei Piccoli

In scena il 25 e il 26 marzo alla Mostra d’Oltremare Napoli

Al Teatro dei Piccoli di Napoli nel fine settimana del 25 e 26 marzo 2023 il programma di spettacoli riservati a bambini e famiglie alle ore 11:00 porta sul palco antiche leggende che vengono da lontano e testi della tradizione riadattati in chiave inedita e moderna.

Gli eventi sono inseriti nella rassegna a cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, realizzata d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Sabato 25 marzo ore 11:00 in scena ‘L’Uccello di fuoco’, che aiuterà il principe Ivan a liberare, dalle grinfie del cattivo Kascey, la principessa Vassilissa nel libero adattamento dall’omonima leggenda russa a cura della compagnia Art N/veau.

Nata da un’idea di Giulia Zeetti, anche sul palco insieme a Cecilia Ventriglia, la produzione trova il suo punto di forza, nonché le peculiarità, nella perfetta combinazione fra la musica di Igor Stravinskyi, accompagnata da elaborazioni musicali eseguite dal vivo tramite loop station, la scenografia realizzata con gli origami da Ayumi Makita, dove ogni elemento cambia colore a seconda delle luci, realizzate da Gianni Staropoli, e una narrazione, dove la parola è più suono che significato, corpo e voce, musica, immagine, danza e movimento.

Per il pubblico la possibilità di prendere parte – gratuitamente – ad un laboratorio di origami, a partire dalle ore 10:15.

Domenica 26 marzo, sempre alle ore 11:00, sul palco la compagnia Giallomare Minimal Teatro in ‘Trame su misura (volume 1)’. Renzo Boldrini interpreta, insieme a Daria Palotti, alcune famose fiabe da lui stesso riscritte in chiave contemporanea.

Lo spettacolo è inserito in un ciclo creativo più ampio in cui Boldrini ha riadattato ‘su misura’ per un pubblico di bambini dai 3 agli 8 anni e di famiglie alcuni classici quali ‘Il lupo e i 7 capretti’ e ‘I tre porcellini’, che, in questa occasione, diventano ‘Lupo Romeo e Capretta Giulia’ e ‘Casa di paglia, di legno e di mattoni’.

Utilizzando uno stile scenico che combina lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo a cura di Roberto Bonfanti, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti: testi della tradizione come nessuno li ha mai raccontati!

Entrambi i titoli sono proposti, in giornate feriali, per le scuole in orari mattutini.

Nei festivi il biglietto costa 8 euro, 7 per le scolastiche.

La prenotazione è sempre obbligatoria a 3270795871 e 3333542754 o info@teatrodeipiccoli.it.

Speciali card a ingresso agevolato, 5 ingressi €35,00 – 10 ingressi €60,00. Info 08118903126 – www.teatrodeipiccoli.it